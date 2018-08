14-szer vágta fejen baltával, most vádat emeltek ellene

A Csongrád Megyei Főügyészség vádat emelt azzal a férfivel szemben, aki 2012. novemberében baltával agyonütötte, majd a kertjében elásta lakótársát Csongrádon.



A vádirat szerint a vádlott 2011-ben ismerte meg sértettet, akit azután szívességből a csongrádi házába engedett, hogy egy szobát használva ott lakjon. A sértett italozó életmódja, valamint amiatt, hogy a lakhatási költségekhez felszólításra sem volt hajlandó hozzájárulni több alkalommal is vita alakult ki közöttük, de egészen 2012. novemberéig ez súlyosabb következményekkel nem járt. Az utolsó vita során a vádlott közölte a sértettel, hogy ha nem fizet akkor el kell költöznie, mire a sértett a szobájába ment azzal a felkiáltással, hogy az az ő szobája, oda a vádlott nem mehet be. A vádlott ezt követően az udvaron fát hasogatott, ahol rövid idő belül a sértett is megjelent, a vita pedig tovább folytatódott. A vita során végig a vádlott kezében volt a baltája, amellyel már a házba visszakeveredve a vádlott a sértett férfit legalább 14 alkalommal fejen ütötte. A sértett próbálta kivédeni az ütéseket, de a földre kerülve őt a felsőtestén is több ütés érte és a koponyát ért csapások következtében kialakult agyroncsolódás miatt a helyszínen életét vesztette.



A vádlott néhány nap múlva a holttestet fóliába tekerte majd a kerti WC mellett elásta. Ezt követően ittas állapotban több alkalommal hangoztatta, hogy „kinyírta a lakótársát" , de mivel nagyot mondó embernek ismerték, senki nem hitte el neki.



A sértett hozzátartozói 2017. tavaszán tettek bejelentést a férfi eltűnése miatt. A bejelentés alapján elrendelt rendőrségi eljárás során a vádlott 2017. márciusában, több mint 4 évvel a cselekmény elkövetése után elismerte a rendőröknek a sértett megölését, majd megmutatta hova ásta el a holttestet.



A főügyészség a vádlottat emberölés bűntettével vádolja.



A vádemeléskor letartóztatásban levő vádlott bűnösségének kérdésében a Szegedi Törvényszék fog dönteni.