38 év után küldték el a tanárnőt - jogtalanul

Három elküldött pedagógus indított és nyert munkaügyi pert a közelmúltban a csongrádi katolikus iskolával szemben, Három elküldött pedagógus indított és nyert munkaügyi pert a közelmúltban a csongrádi katolikus iskolával szemben, erről vidéki kiadásunkban írtunk . Megkérdeztük az egyházmegyét, hogyan értékeli a történteket, de azt az üzenetet kaptuk, hogy a csongrádi ügyben a válaszadás jelenleg nem aktuális.

– Ügyeletes voltam. Észrevettem, hogy a nyolcadikosok egy ugrókötéllel csapkodják egymást – eleveníti fel a csongrádi Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskolában két évvel ezelőtt történteket Borisné László Erzsébet matematika–technika szakos tanárnő.– Odamentem, elkértem tőlük, még mielőtt valakinek a szemét kicsapja a kötél. Nem adták, itt a piros, hol a piros játékot játszottak velem – meséli tovább a tanárnő.– Ahogy ott álltam közöttük, egy reflexszerű mozdulatot tettem a kezemmel hátrafelé, és közben véletlenül hozzáértem a mögöttem álló diákhoz. A kötelet odaadták, én nem tulajdonítottam nagy jelentőséget az esetnek. Sokan látták, ami történt. Órám következett, bementem. Aztán kicsöngetéskor elámultam a következményeken.Borisnét a szünetben azzal fogadta az igazgatónő, hogy azonnal döntenie kell: vagy közös megegyezéssel távozik, vagy az iskola feljelenti bántalmazásért, és azonnali hatállyal felmentik a munkavégzés alól. A tanárnő első döbbenetében sem írta alá, amit kért tőle a felettese. Otthon elmondott mindent a férjének. Másnap a diák édesanyjával együtt ott volt az iskolában. A fiú családja sem akarta, hogy a tanárnő ellen eljárás induljon a szerencsétlen, nem szándékos mozdulat miatt. Az igazgatónő azonban megtette a feljelentést, és 2015. június 16-án elbocsátotta a tanárnőt. Borisné László Erzsébetért rendőrök mentek a lakására. Közfeladatot ellátó személy által elkövetett bántalmazás volt a gyanú.A Boris házaspárnak két felnőtt lánya van, egyikük végzett ügyvéd. Erzsébet azonban életében először ismerkedett meg ilyen fogalmakkal, mint rendőrségi előállítás, kihallgatás, rabosítás, kirendelt védő, vádirat – aztán felperes és alperes. Mivel a büntetőüggyel egy időben munkaügyi pert indított az iskolával szemben. Ez azért is nagyon nehéz volt, mert 38 évig tanított, először 6 évig Szentesen, majd 1983-tól mindvégig ugyanabban az iskolában, a csongrádi Kossuth Lajosban, amelyet 2011-ben átvett a Szeged–Csanádi Egyházmegye. Ez őt, aki hívő ember, csak megerősítette. Kollégáival, vezetőivel mindig jó volt a kapcsolata. Azt nem is ő, hanem a férje mondja: a történet hátteréhez tartozik, hogy a város egykor legjobb iskolájának tartott intézményében is egyre kevesebb lett a gyerek, és tantestületi összejöveteleken szóba került: sok a pedagógus, várhatóan csökkenni fog a létszám.A büntetőügy elfogultság miatt először a szentesi bíróságra, végül onnan is tovább került, Hódmezővásárhelyen tárgyalták. Az eljárás sokáig tartott.Megvizsgálták, milyen jellem Erzsébet, bántott-e valaha gyereket. A végén az ügyész is a vádlott felmentését kérte. Tavaly tavasszal a bíróság kimondta, a tanárnő ártatlan. Novemberben a munkaügyi bíróság megállapította, jogtalan volt az elbocsátás, anyagi kártérítést ítéltek meg. Erzsébet visszakapta az önbecsülését, de a másfél évi megpróbáltatást a házaspár ma is könnyek között idézi fel. – A városban sokan megszólítottak, tartották bennem a lelket, köztük az az édesanya is, akinek a fiával történt az eset. Ez nagy erőt adott. Megtapasztalhattam, hogy a munkám nem volt hiábavaló, azt a szeretetet, amit én adtam, most visszakaptam, mindenkitől. Hálásan köszönöm nekik!A tanárnő asztala otthon most is olyan, mint három éve. Ezek a tárgyak ma már emlékek. – Sok időt töltöttem az unokáimmal, a legnagyobb szeptemberben kezdi az iskolát. Remélem, általa ismét iskolába járhatok, ha nem is úgy, ahogyan eddig.