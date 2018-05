A csanyteleki gyerekek saját KRESZ-pályán gyakorolnak - galéria

– Ez a piros azt jelenti, hogy meg kell állni – mutatja magabiztosan az egyik táblát Felföldi Kerubina. – A kék pedig azt, hogy zebra van – egészíti ki az információt Lóczi Boglárka. A csanyteleki óvodában nemcsak ők ilyen tájékozottak a KRESZ-szabályok terén, hanem szinte mindenki. Nem csoda: saját pályájukon gyakorolhatják a helyes közlekedést.Egy rendelet értelmében az óvoda udvarának egy részét betonnal kell fedni. Ha pedig már muszáj, ennek a területnek hasznos funkciót igyekeztek adni. Ebben a tanévben avatták fel a pályát, a csinosítgatás a közelmúltban ért véget. Szülői összefogással készült, de az óvónők kreativitása és a karbantartó találékonysága is kellett hozzá, mondja a vezető, Szabóné Pálinkás Györgyi. A készen kapható változata nagyon drága lett volna, ők inkább kivágták, lefestették a közlekedési táblák kicsinyített másait.– Nagyon népszerű a gyerekek körében a roller, a kismotor, a futóbicikli, régóta szerettünk volna egy pályát, ahol kiélhetik a szenvedélyüket. Másrészt korábban nem győztük őket leküldeni a teraszról. Mivel sima a felülete, ott szerettek száguldozni, ami viszont veszélyes a lépcsők miatt – idézi fel a kezdeteket.Biztonságos körülmények között, zárt helyen jobb gyakorolni a szabályokat – persze a való világot is rendszeresen felfedezik. Egy-egy települési rendezvényen látványos elem az óvodások műanyag motoros felvonulása. Ha sétálnak, a zebra felé mennek éppen azért, hogy megtanulják, hogyan kell átkelni. A napokban biciklitúrát is tettek, amiben például Gémes Blanka el sem fáradt, csak megszomjazott, ráadásul még egy lovat is látott, tudjuk meg a legfontosabb részletet. A csanyteleki ovisok fáradhatatlanul róják a köröket, ugyanakkor óvatosak, balesetet egyet sem láttunk. Ennek részben persze az az oka, hogy figyelnek a sebességre, mert az egyik oszlopon lévő szerelvénydobozról úgy tudják: az traffipax.