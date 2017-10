A csongrádi Ifjúsági téren akár kondizni is lehet majd

Napról napra változik a nagyjátszótér. Fotó: Králik Emese

A helyieket azért érdekli különösen ez az ügy, mert a terület hosszú évek óta a város egyik legkedveltebb játszótere, az állaga ugyanakkor nagyon leromlott.

– Sétány, parkoló, gumiborítású felület, modern játszóeszközök lesznek a parkban – tájékoztatott Bedő Tamás polgármester. – Szabadtéri fitneszeszközöket is kihelyezünk. A fejlesztés előtt megkérdeztük a lakosokat, hogy minek örülnének a környezetükben, és ezt az ötletet egy fiatalember javasolta – mondta. Megírtuk: összeállítottak egy többtucatnyi kérdésből álló ívet, amelyet online és nyomtatott formában is kitölthettek a helyiek. Majdnem 250 érkezett vissza a városházára (2016. április 20.: Útfelújítást is kérnek).Az Ifjúsági térre heteken belül kiteszik az új eszközöket. A helyet, ugyanúgy, ahogy az összes bökényi fejlesztési helyszínt, térfigyelő kamerával védik majd.