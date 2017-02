– Matematikai alapon dőlt el az ivóvízminőség-javító program műszaki tartalma, az volt a mérvadó, hogy mennyi legyen a 10 százalék önerő, amelyet bevállal a város – mondta Csongrád független polgármestere, Bedő Tamás kedden a rendkívüli testületi ülésen, hogyan született a döntés 2013-ban. A projekt az előző, fideszes városvezetés idején kezdődött, pár dolgot kihúztak a tervekből, a 600-700 milliósra becsült költség végül a fele lett. Úgy tűnik, ennek most mutatkoznak meg a hátrányai. Arról, hogy a csongrádiak mennyire elégedetlenek az olykor színes, máskor szagos ivóvízzel, többször írtunk . Azt korábban is kijelentették az érintettek: maga a kútból kitermelt víz kifogástalan, de a vezetékekben valami történik vele. Kedden az üzemeltető Alföldvíz Zrt. menedzsmentje is jelen volt. A működési területükön Csongrád az egyetlen, ahol nagyon fontos elemeket kihagytak a pályázatból, magyarázta Csák Gyula vezérigazgató. – Nem építették be a mosatóidomokat. Úgy tudnám hétköznapi nyelvre lefordítani, mintha a háziasszony egy pohár belsejét csak vízzel öblögetné. El lehet képzelni, évek múlva hogy néz ki az a pohár. A jelenleg Csongrádon működő technológia nem is fogja a problémát megoldani, újabb beruházásra lesz szükség – foglalta össze. Ugyanúgy, ahogy az idézett poharat el kell mosni, időnként a vízvezetékeket is muszáj lenne belülről átsúrolni, ami másfajta technológiát kíván. Ehhez 4-5 kilométer hosszan össze kell majd kötni a végvezetékeket, 70–100 mosató csomópontot kell építeni, 20-25 olyan hely kell, ahol kivehetik a mosószivacsot, de több tucat tolózárra és tűzcsapra is szükség lesz. Ez Csongrádon 200, de akár 500 millió forintba is kerül, Bokroson is elérheti a 25 milliót, osztotta meg Bedő Tamás. Ennyi pénz a költségvetésben biztos nem lesz, csak pályázatból lehet megoldani.A csongrádi víz a város több pontján záptojásszagú. Laczkó Zsolt megkínálta egy pohárnyival a társaság vezérigazgatóját, aki elfogadta, ugyanakkor megjegyezte: iható, de azt már ne várják a helyiek, hogy – hiszen vegyszeres kezelésen megy át – ugyanaz folyik majd a csapból, amit megszoktak. A szagról a projektben ugyancsak érintett Csanytelek polgármestere, Fogó Henrik azt mondta: a szénacél csövek okozhatják a bajt. – Jeleztük még az elején, hogy óriási problémák lesznek a hálózattal. Az évtizedekkel ezelőtt gyártott vezetékekből feltehetőleg most kimossák a vegyszerek a vasgyártásban „csillapításra" használt ként – részletezte.Ezek a projektek uniós előírás szerint zajlottak, a településeknek nem volt választási lehetőségük, hallottuk az ülésen. Havasi Jánosné arra utalt, hogy talán rosszul használták fel a pályázati pénzeket, Somogyi Árpád pedig sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy ennyi munka után a csongrádi víz rosszabb lett, mint volt. Elhangzott az is: túl kell azon lépni, hogy ezek a projektek egyáltalán szükségesek voltak-e. Csongrád jelenleg egyet tehet: új forrásokat keres, és megpróbálja a helyzetből a lehető legjobbat kihozni.