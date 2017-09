A hetedikes fiú négyéves kora óta fotóz, most önálló kiállítása van - Tamás szemén át nagyon szép a világ

Nehéz becserkészni az izgő-mozgó rovart a fa törzsén. A fiatal fotós legalább egy tucat exponálás után mondta azt: ez már nagyjából jó. Fotó: Králik Emese

– Négyévesen vettem először gépet a kezembe, 2015 óta indulok pályázatokon – mesélte a csongrádi Koncz-Bisztricz Tamás. – Ma már felkéréseim vannak, futóversenyt, iskolai rendezvényt szoktam fotózni.– Először persze csak járkált körbe-körbe, és exponált mindent, amit látott, aztán mondtuk neki, mire figyeljen – tette hozzá az édesanyja, Koncz-Bisztricz Tímea.

A hetedik osztályos fiú természetfotóiból a csongrádi könyvtárban a napokban nyílt kiállítás, a hónap végéig látható. A környék, a Mecsek, a Hortobágy, az Alföld köszön vissza a falakról. Szinte minden hétvégén kirándul a szüleivel, az édesapja is lelkesen fényképez. Bár még nagyon fiatal, a városban egyre ismertebb a neve. Országos pályázatokon, felnőttek között is megállja a helyét.

Nagy kedvencei a pókok, de fénybe öltözött épületek, növények, mindenféle állatok is megragadják a fantáziáját. Mutat elmosódott, pasztellfestményhez hasonló tájképet, azt két képből szerkesztette össze. Egy témáról 50, de akár 150 fotó is készül, mondta Tamás. – Egy jó kép kedvéért éjszaka is kint kell lenni időnként. Pedig amúgy nem vagyok türelmes ember, néha a fotózásban sem. Azt viszont nagyon szeretem benne, hogy lehet menni, menni és menni. Őzek után hason kúszni a hóban, szénabála mögé bújni, hogy észre ne vegyenek – avatott be a részletekbe. – Tedd hozzá, hogy imádod ezt a részét – nevetett az édesanyja.Tomi pontosan emlékszik, melyik alkotása hol készült, de még a napszakra, olykor az órára is. Feljegyzi a „ritka kincsek" GPS-koordinátáit, hogy oda máskor is visszatérhessen fotózni. Nemrég hiába mentek, beszántották egy ritka orchidea élőhelyét, ez nagyon elszomorította. Mert igen: Magyarországon is vannak orchideák, ezt nem tudja mindenki, sokan azt gondolják, ez kizárólag a trópusokon élő növény, magyarázza a fiú.A képein látszik, hogy tudatosan szerkeszt, az ellenfénnyel is ügyesen boldogul – pedig ez még a felnőtteknek is feladja olykor a leckét.– Egy témában megfog, hogy az élőlény szép legyen, a színek és a fények domináljanak. Igaz, akad fekete-fehér művem is. Ha valami érdekel, utánaolvasok, kísérletezek, illetve a Grotta művészeti iskolában fotó tanszakon tanulok – árulta el. Pályát is úgy szeretne választani, hogy az életében minden fontos egyszerre legyen jelen: természetvédelmi őrnek készül.