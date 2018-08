A jó bornak is kell a cégér: koncertek, gyerekprogramok a 21. csongrádi borfesztiválon

Visszatérő kiállítók

Tavaly is igen sokan látogattak el a csongrádi borfesztiválra. Fotó: Králik Emese

Ország-világ előtt

Négynapos borünnep

Jó évjáratunk lesz

Szorgos emberek, homokos, löszös termőtalaj, rengeteg napsütés – mi kell még, hogy ismert legyen a csongrádi borvidék? Talán egy hangulatos fesztivál, gondolták a szervezők 1997-ben. Akkoriban a legnagyobb márkákat leszámítva még eléggé gyerekcipőben járt a bormarketing, így ez a gasztroünnep is eleinte inkább a helyieknek szólt, a kezdeti években csak a csongrádi, bokrosi borászok jelentek meg. Hosszú évek fáradozásával sikerült a hazai lobbit „megtörni", illetve más vidékek borászatait is megnyerni.A szisztematikus munkának köszönhetően már vannak visszatérő kiállítói is a fesztiválnak, valamint évről évre igyekeznek új tájegységek borait is megismertetni a látogatókkal a szervezők. Idén a csongrádi és bokrosi borászok mellett meg lehet majd kóstolni Kecel, Szerencs, Marcali, Hódmezővásárhely és Szekszárd legjobb nedűit is.A borfesztivál neve összefonódott a Dob utcával, azonban tavaly új helyszínt választottak a város egyik legnagyobb rendezvényének. A helyszínváltás évek óta benne volt a levegőben, azonban hol a borászok, hol a képviselő-testület tagjai tamáskodtak. A tavalyi, huszadik fesztivál azonban alaposan rácáfolt a kétkedőkre, a rendezvény a Fő utcán „kinyílt", és bebizonyította, kinőtte már a korábbi helyszínt.– Nagy várakozás és egyben nagy ellenállás előzte meg a tavalyi fesztivált, a városban voltak persze ellendrukkerek is, de a többség nekünk, egy sikeres fesztiválnak szorított. A fürdő felújítása után a rendezvény beszorult a Dob utcába. Nem igazán fértünk el, nem tudtunk annyi vendéget, borászt fogadni, amennyi szerintünk méltó lett volna a fesztiválhoz. Egyrészt a művelődési központ is egyfajta bázis lehet a rendezvényhez, például a fellépők is kulturált körülmények között tudnak átöltözni. Másrészt a Fő utcának az adottsága, hogy itt van a park a szobrokkal, padokkal, adott egy levegős, tágas érzetet, így tudtunk behozni új elemeket is. Tavaly volt népi játszóterünk, kézműves-foglalkozásunk, „felnőttmegőrzőnk", sok olyan programunk, amelyeket a Dob utcában már nem tudtunk volna megvalósítani, ezért volt indokolt a váltás – magyarázta Dezső Dóra. A művelődési központ vezetője elmondta, szeretnék, ha lenne egy színvonala a színpadi programoknak, a kitelepülő árusoknak és a fesztivál arculatának is. Ezt szolgálja az is, hogy a csongrádiak tavaly csatlakoztak a Fesztiválszövetséghez, idén pedig minősíttetik is a rendezvényt, ami majd a pályázatoknál jelenthet előnyt a jövőben.És ha már jövő: Dezső Dóra a későbbi terveikkel kapcsolatban elárulta, a vágyuk, hogy országosan is jobban megismerjék a csongrádi borfesztivált. – Szeretnénk, ha színesedhetne a palettánk, több borászat is megjelenne. Ez a helyi borászokat is ösztönözné, kapcsolatot építhetnének ezáltal. Fontos lenne az, hogy ne csak a csongrádiaknak szervezzük ezt a rendezvényt, hanem ezzel a fesztivállal több vendéget vonzanánk a városba, kicsit kitolva a turistaszezont – összegzett a művelődési központ vezetője.Akármennyi turista is lepi meg ezen a hétvégén Csongrádot, éhezni és szomjazni biztosan nem fog senki. A harapnivalót egy kitelepült büfé biztosítja, ahol a megszokott fesztiválételek mellett kenyérlángost is kapni majd.A négynapos borünnep nulladik napja a szakmáé, ezt a hagyományoktól eltérően – a bokrosi művelődési ház felújítása miatt – a csongrádi művelődési központban tartják csütörtökön. Aztán négy napon át a zenéé a főszerep, a jó borok mellé pénteken a Balkán Fanatik és a Reflex szól, szombaton délután Oszvald Marika és az Operett Voices lép fel, este pedig Pál Dénes, Oláh Gergő és a Bagossy Brothers Company zenél. Vasárnap Soltész Rezső mellett a Mystery Ganget is hallhatják, hétfőn pedig a Black Five játszik, majd az Alföld Néptáncegyüttes tartja meg nyári gáláját. A borfesztivált hétfő este tűzijáték zárja.Idén körülbelül két héttel korábban kezdődött a szüret, a fehér szőlőt már szedik. Azt, hogy milyen minőségű termés lesz, még nem lehet látni, de szépen alakul a szőlő. Mennyiségben nagyságrendileg a tavalyira számíthatunk – tudtuk meg Pusztai Csabától. – Jó évjáratnak nézünk elébe, nem volt fagykár vagy jég, sokat sütött a nap. Szép, 17-17,5 az irsai és a cserszegi mustfoka is. Aki szépen gondozta a szőlőjét, annak jó évjárata lesz – mondta el a Csongrádi Hegyközség elnöke.