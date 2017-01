A karácsonyi vásárból jött az ötlet: állatsimogatót szeretnének Csongrádon

- A karácsonyi vásárból jött az ötlet, amikor láttam, milyen népszerű az élő betlehem. Csongrádon is jó lenne egy állatsimogató - ismertette ötletét Máté Attila képviselő a közelmúltban egy testületi ülésen.



Szerinte – bár Csongrád vidéki város, ahol fontos megélhetési forrás a mezőgazdaság – már egyre kevesebb helyen találkozhatnak a gyerekek háztáji állatokkal. A családoknál, de lassan már a tanyákon is alig akad olyan ember, aki jószágokat tart.



– Szétnéztem Balástyán, ahol megvalósítottak egy ugyanilyen programot. Az sem nagy település. Ha ott működik, Csongrádon is életképes lenne – magyarázta lapunk érdeklődésére. A kisteleki járási község ötletéről lapunk is beszámolt (2016. szeptember 21.: Állatsimogató nyílt Balástyán). Hasonló formában képzeli el a megvalósítást a csongrádi városatya is. Szerinte közmunkaprogramban dolgozó emberek láthatnák el az állatokat, a szaporulatból a közkonyhán vagy városi rendezvényeken lehetne ételt főzni.



– A jószágokat akár a gazdák is összeadnák, kaptam is már ilyen ígéreteket. Egy jól megközelíthető tanya alapításának az ötlete az óvónőknek nagyon tetszett. Úgy vélem, 3-4 millió forint ráfordítással ki lehetne hozni – mondta. Az idei közfoglalkoztatási programba már biztosan nem fér bele, de arra jó esélyt lát, hogy jövőre valóság legyen a tervből.