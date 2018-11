A Körös-toroktól a katedráig: országos elismerés a csongrádi születésű professzornak

A magolásnál jobban érdekelték az összefüggések. Az évek során a legkiválóbb matematikusok közé került Hatvani László professzor. Fotó: Majzik Attila

Rangos társasághoz csatlakozott Hatvani László, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Bolyai Intézete Analízis Tanszékének professor emeritusa. A középkereszt csillaggal kiegészített fokozatát korábban olyan kiválóságok vehették át, mint Fischer Ádám Kossuth-díjas karmester, Polgár Judit sakknagymester, Jankovics Marcell rajzfilmrendező, grafikus, Nász István Széchenyi-díjas mikrobiológus vagy Hosszú Katinka háromszoros olimpiai bajnok úszó.Idén mindössze ketten kapták meg a rangos elismerés ezen fokozatát, Hatvani professzor mellett Fodor István Széchenyi-díjas villamosmérnök, a Magyarország Barátai Alapítvány kuratóriumi tagja vehette át a kitüntetést Kásler Miklóstól, az emberi erőforrások miniszterétől és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztertől. De hogyan lesz egy Tisza-parti fiúból a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, nemzetközi hírű matematikus?– Már gyerekkoromban érdekelt a matematika, mégis inkább humán tagozatra jelentkeztem Csongrádon a gimnáziumba. Nagyon szerettem az irodalmat, a latint. Szavalóversenyekre jártam, tagja voltam az amatőr színjátszó körnek. A magyartanárom az osztályfőnököm, Fehér Ede tanár úr volt, aki nagy hatással volt rám, magyar–latin szakos tanárnak készültem. Aztán ahogy beszélgettem felsőbb évesekkel, azt mondták, hogy ott rengeteget kell magolni, sok a lexikális tudás. Engem meg inkább mindig az összefüggéseken alapuló tudás érdekelt, így aztán utolsó gimnazistaévemben a matematikára összpontosítottam – mesélt középiskolás éveiről a professzor, akit a környezete is egyre inkább a reáltudományok felé sodorta. Az édesanyját korán elvesztő fiatalember a csongrádi kollégiumba költözött, ahol egy kiváló matematikus, Durszt Endre volt a nevelőtanára.– Nagyon szerettem a kollégiumot, kiváló volt a közösség, ez számomra mindig nagyon fontos volt. Durszt Endre a diplomázás után dolgozott nálunk, ő rengeteget támogatott, sokat foglalkozott velem. A többiek is gyakran kérték a segítségem, ahogy nekik magyaráztam, úgy értettem meg én is egyre inkább az anyagot. Fokozatosan szerettem meg a matematikát. Aztán matematika–fizika szakra felvételiztem, harmadik évfolyamtól lehetett szakosodni matematikusként. Pintér Lajos is nagy hatással volt rám, miatta kezdtem el differenciálegyenletekkel foglalkozni. Minél többet tanultam, annál jobban láttam, hogy mi az, amit még nem tudok – emlékezett vissza Hatvani László.A szegedi diploma után a matematika fellegvárában, a moszkvai egyetemen tanult, majd a belga és amerikai vendégprofesszorságok után élete szorosan összefonódott Szegeddel és az egyetemi várossal. No meg persze szülőföldjével, Csongráddal, ahová mindig szívesen látogat haza.– Sok konferenciára jártam, de hosszabb munkát nem vállaltam külföldön. Szeretek itthon, a családom közelében lenni. A testvérem Csongrádon él, járunk is haza hozzá, már leginkább az unokákkal. Tizenhárom és tizenegy évesek, rendszeresen lovagolnak. Én legutóbb szeptemberben jártam Csongrádon, fürödtem is a Körös-torokban – meséli a professzor.Legutóbbi elismeréséről is szerényen nyilatkozik, bár hasonlóan magas kitüntetést Szegedhez kötődő emberként csak ketten, Ilia Mihály Széchenyi-díjas irodalomtörténész és Gregor József operaénekes kaptak. – Természetesen nagy megtiszteltetés, az előző, a középkereszt után már azt gondoltam, nekem nincs feljebb. Szintén megtisztelő az 1996-os Akadémiai Díj is, de a legmagasabb képzeletbeli polcon mégis a 2001-es Széchenyi-díj van, az a szakma elismerése – értékelt Hatvani László.