A korszerű mezőgazdaság a vidék megtartó ereje

A gazdálkodóknak tartott fórumon Turi-Kovács Béla , a Kisgazda Polgári Egyesület (KPE) elnöke kijelentette, a legfontosabb, hogy a falvaknak élhető jövőjük legyen, hiszen mintegy 1,8 millió ember él olyan kistelepüléseken, ahol kedvezőtlenek az életfeltételek, nehezebb a megélhetés, mint a városokban, és meg kell akadályozni az elnéptelenedést. Hozzátette, éppen ezért kell megőrizni a kisgazda tradíciókat, amely segíti a vidék megerősödését. Ezt a célkitűzést a fejlesztési programok is támogatják a nagy- és az olyan kisebb városokban is, mint például Szentes és Csongrád. Farkas Sándor , a térség fideszes országgyűlési képviselője arra hívta fel a figyelmet, 2020 után még bizonytalan, hogy milyen uniós támogatásokra számíthatnak a gazdák, ezért már most fel kell készülni az időszak kihívásaira.– Fontos, hogy környezettudatosan gazdálkodjanak a termelők, és fokozatosan át kell állni a digitalizáció előretörésével a precíziós gazdálkodásra – közölte. Farkas fő üzenetként a versenyképesség növelését és a fejlesztések támogatását jelölte meg minden mezőgazdasági résztvevő, különösképp a kisebb agrárvállalkozók számára.