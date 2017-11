A legtöbben már leszedik, mire Csongrádon megindul a szüret: Balog Árpád nem véletlen vállalja a rizikót

Az október elején szüretelt zweigelt így fest harmincnapos héjon áztatás után. A törkölykalap lesüllyed, a szőlőmag felúszik. Fotó: Balog Árpád

– Húsz mustfokos, nagyon jó minőségű szőlőt szedtünk október elsején, amikor elkezdtük az idei szüretet, a zweigelt ültetvényben. Legközelebb október 22-én szedtünk ilyen fajtát. Ez a plusz három hét azzal járt, hogy a mustfok már a huszonkét fokot karcolta – számolt be tapasztalatairól a hódmezővásárhelyi Balog Árpád.2012 óta művel szőlőt Csongrád-Bokros környékén, most 9 és fél hektárja van. Amit leszüretel, Hódmezővásárhelyen dolgozza fel.Évente kétezer liter bort palackoz, az a célja, hogy bebizonyítsa, az Alföldön is lehet jó minőségű bort készíteni. – Régen Teréz napján kezdték a szüretet, a tapasztalataim azt mutatják, nem véletlenül. Egészséges szőlőt kell termeszteni, és akkor szedni, amikor rendesen megért. Ez fontos ahhoz, hogy természetes úton jó borunk legyen, ami mentes minden adaléktól, bántó ízű anyagtól. A kékfrankost is most szedtük és az előző hétvégén, a kövidinkám még a tőkén van, ahhoz egyelőre hozzá sem nyúltunk. A nagy szél lebontotta a levélzetet, csak a termés maradt, messziről virítanak a rózsaszín sávok. Várjuk, hogy veszítsen még vizet. Az sem baj, ha picit megfagy – mondja Balog Árpád.

A szüret Csongrádon egy ideje hamarabb kezdődik, és ez ügyben szokás hivatkozni a globális felmelegedés hatásaira. Árpád nem vitatja, hogy a jelenség létezik. Ugyanakkor úgy látja, ahhoz, hogy korábbra tolódott a betakarítás, az is hozzájárult, hogy a város környékén megtermett szőlőnek csak a negyedét dolgozzák fel helyben, a többit eladják. A csongrádi szőlőtermelőkkel kapcsolatban álló pincék pedig hamarabb megkezdik a felvásárlást, alacsonyabb mustfokkal is, mert úgy számolnak, hogy majd inkább javítanak rajta.A csongrádi pince épp azon a hétvégén fejezte be a szőlőátvételt, amikor Árpád hozzáfogott a szürethez. Őt ez nem érinti, mert egy kiló szőlőt sem ad el. Mindet maga dolgozza fel. – Ez a növény, ha lemaradásban van, igyekszik behozni, ha meg előbbre tart, a természet odakoppint neki. Abban, amit csinálok, tényleg van rizikó: az állatok leehetik, a szél leverheti, az eső megrohaszthatja a kinn hagyott szőlőt. Mégis így látom jónak, vállalom a kockázatot a minőség érdekében. Persze az, hogy mások már leszüreteltek, azzal is jár, hogy könnyebben találok napszámost...A további munkákat sem sieti el. A vörösbornak való szőlőket ötven-hatvan napig héjon tartja. A kövidinka mellett készít száraz fehérbort pölöskei muskotályból is, ezzel nem sokan próbálkoznak. Azt tapasztalja, ez az év elég jó minőséget hoz. Ami most kiforr, azzal lehet villantani.