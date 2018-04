A létfenntartásért küzd Evelin: sérült kislánya miatt nem tud dolgozni, édesanyja áram nélküli házába sem költözhetnek

– Ötévesen nem tud sem járni, sem beszélni – mutatta babakocsiban fekvő kislányát Gulicska Evelin.– Terhes voltam már vele, amikor egy vakbélműtétet kellett elvégezni rajtam. Ezt követően el akartam vetetni, de azt mondták, egészséges. Aztán hét hónapos terhesen tudtam meg, hogy mégsem. Koraszülöttként, 1250 grammal jött világra máj- és lépnagyobbodással, agykárosodással és epilepsziával. Az orvosok azt mondják, addig él majd, amíg a mája bírja.A 24 éves édesanya egy hónapja maradt egyedül Jázminnal és kisebbik gyermekével, az egészséges Zselykével, amikor belátta: nem tudja megmenteni kapcsolatát párjával. Pedig még Romániába is kiköltözött miatta, végül azonban úgy döntött, hazajön családjához, és megpróbál a saját lábára állni. Azonban hamar kiderült: ez egyáltalán nem egyszerű.– Az édesanyám házában kikötötték a villanyt 3 havi számlatartozás miatt. Így most mindannyian a nővéremék házában lakunk. Az egyik szobában alszik ő a párjával, a másikban én négy gyerekkel és anyukánkkal – mesélt helyzetükről a fiatal édesanya. A legideálisabb megoldás az lenne, ha a két telekkel arrébb álló házba átköltöznének, ahol az udvaron még egy régi hinta is áll. A leszakadt szerkezetet fotós kollégánk javította meg Zselykének, aki boldogan bele is ült ezt követően. Áram nélkül azonban nem vihetik oda a kicsiket.– A 26 ezer forintos nyugdíjamból 10 ezret levonnak hitelre, amit a ház vásárlása miatt fizetek – mesélte a nagymama, Pölös Józsefné. – Tüdő- és szívbeteg vagyok, így csak ritkán tudok munkát vállalni, például amikor hívnak zöldségcsomagolásra, amit ülve is lehet végezni. Így viszont reménytelen, hogy vissza tudjam köttetni az áramot, ami 60-70 ezer forintba kerülne.Evelin szintén nem dolgozik, Jázmin ugyanis egész napos felügyeletet igényel. Nyugdíjas édesanyjára pedig nem tudja bízni, a beteg asszony ugyanis nem mer sokáig egyedül lenni a különleges bánásmódot igénylő kislánnyal, aki csak pépes ételt eszik. – Még óvodába sem tudom járatni, speciális intézmény ugyanis csak Csongrádon van, a szállítását viszont nem tudják megoldani – tette hozzá az édesanya, aki így 62 ezer forintot kénytelen beosztani hónapról hónapra.Gulicska Evelin úgy fogalmazott, a pelenka az egyetlen, amit ingyen kap, semmilyen más segítségre azonban nem számíthat. – Pedig nem lennének nagy igényeim. A gyerekeimnek szeretnék mindennap biztonsággal enni adni, és néhány ruhát, hogy legyen mit rájuk adni. Egyelőre azonban örülök, ha a létfenntartást meg tudjuk oldani.