A napernyőért mentek a csongrádi Körös-torokban, amikor a villám lesújtott

Csónakból, vagy a partról, de valaki mindig figyeli, hogy kinek van szüksége elsősegélyre a Körös-torokban. Fotó: Králik Emese

– A csongrádi Körös-torokban strandoltunk. Éppen lángosért indultunk, amikor villámlott egy nagyot, az emberek meg kiabálni kezdtek a parton – emlékezett vissza a vasárnap délután történtekre Herczeg Attila, a szegedi pszichiátriai klinika főápolója. Tegnapi számunkban megírtuk: vihar tört ki, két nőbe belecsapott a villám, újra kellett őket éleszteni. – A két hölgy akkor már a földön feküdt, az egyiknek még volt keringése. Égési sérüléseket is szenvedtek. Én úgy tudom, nem a játékokat szedték össze, hanem a homokba szúrt napernyőért mentek vissza, amelynek fémből volt a nyele, az vezethette le a villámot. Hirtelen annyi egészségügyben dolgozó strandoló szaladt össze segíteni, hogy úgy éreztük, mintha egy műtőben lennénk – idézte fel. Az első hírek még arról szóltak: tűzoltó is segített. A partfürdő üzemeltetője hétfőn arról tájékoztatott, hogy két vízimentő kezdte meg az újraélesztést, mindketten tűzoltók, szabadidejükben látják el ezt a szolgálatot. A többiek hozzájuk csatlakoztak, így jelen volt egy makói nőgyógyász is.

Kulcscsomóba is belecsaphat

A két nőt aztán csongrádi és szentesi mentősök átvették, majd állapotuk stabilizálását követően a szentesi sürgősségi osztályra vitték. – Ki kell emelni, hogy sikeres újraélesztésük esélyét nagy mértékben növelte a helyszínen tartózkodó elsősegélynyújtók szakszerű beavatkozása – hangsúlyozta Túri Mihály megyei vezető mentőtiszt. A sérültek állapotával kapcsolatban a szentesi kórház nem adhatott információt, ez volt a család kérése.Cseri Gábor csongrádi alpolgármester kiemelte: a szabadstrandon a pihenni vágyók biztonságban vannak, mindig van személyzet, aki figyeli a fürdőzőket és segítséget nyújt ilyen helyzetekben. Hétköznapokon egy, zsúfoltabb napokon két ember látja el a szolgálatot, ha a szokásosnál is nagyobb tömeg várható, orvos is van a helyszínen. Azt többen is megerősítették: ilyen baleset eddig még nem volt a Körös-torokban.A facebook oldalon megosztott hír alatt, a hozzászlólásokból az derül ki: olvasóink fejében is szöget ütött, hogy miért nem a kilátóba, vagy a fákba csapott a villám, miért a jóval lejjebb lévő partra. – Ami a villámcsapás elhárítását illeti, nagyon komoly előírásoknak kellett megfelelni – tudtuk meg Murányi Lászlótól, aki a kilátó-beruházást irányította. A közel 40 méteres torony alapjául szolgáló 500 köbméternyi beton alá fémhálót kellett elhelyezni, ahhoz csatlakozik a torony villámhárító rendszere. Ami a tornyot érő csapást kivédi. Azt Mezősi Gábor, a Szegedi Tudományegyetem Természetföldrajzi tanszékének professzora nyilatkozta korábban lapunknak: bárhova lecsaphat a villám, ahol le tud vezetődni az elektromos töltet, erre akár egy kulcscsomó is alkalmas. A klímaváltozás miatt gyarkabban várhatók villámlással kísért zivatarok.