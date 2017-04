A tóparti épületeket is fenyegetik a tüzek

– Hetente akár 2-3 alkalommal is fellobbannak a tüzek itt, a tavak környékén – erősítette meg a Csongrádon hallott információt Kiss Jenő. A férfi a bányatavaknál lévő utcák egyikében él. – Ez már tarthatatlan állapot, fel vagyunk háborodva azon, hogy semmi nem történik. Rengeteg család él errefelé, egyszer tragédia lesz a tűz miatt.



A napokban tartott testületi ülésen is szó esett arról, hogy valami nincs rendben a bányatavaknál, rendszeresen kigyullad a rét. A kisállomáson túli terület nem a legnyugodtabb csongrádi városrész. Az ott élők ebben az ügyben is óvatosan fogalmaztak. Szerintük főként brahiból gyújtják meg a száraz aljnövényzetet, időnként látják is, hogy gyerekek, kiskorúak csinálják a balhét. Máskor azért, hogy friss fű nőhessen a legelésző lovaknak. Úgy tudjuk, hivatalos bejelentést nem tettek a lakosok, eljárás egyetlen esetben sem indult senki ellen. Ezek a tüzek néha olyan közel keletkeznek a lakóházakhoz, hogy tényleg csak a véletlenen múlik, hogy sikerül időben megfékezni. Pár hete a lángok átnyaldostak egy drótkerítésen, megégettek egy udvarban egy fenyőfát, amely talán 2 méterre sincs a lakóháztól. Kérdeztük a katasztrófavédőket arról, milyen gyakran riasztják a tűzoltókat a csongrádi tópartra, mi az oka ezeknek a tüzeknek. A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője, Molnár Krisztina azt ígérte: utánanéznek. Amint választ kapunk, visszatérünk az ügyre.