A vasvillától az ezüstvilláig - Elkerülhetetlen a magyar mezőgazdaság modernizációja

A csongrádi Bársony István Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban rendezték meg az agrárképző szakiskolák országos tanévnyitó ünnepségét. Az eseményen Vári László, az iskola igazgatója és Bedő Tamás, a város polgármestere is kiemelte, az utóbbi évben a fenntartó és a tulajdonos, azaz az Agrárminisztérium és Csongrád város támogatásával újult meg a középiskola.Nagy István agrárminiszter az országos tanévnyitó ünnepségen úgy fogalmazott, az agrárium korszakváltáshoz ért, a magyar mezőgazdaság modernizációja elkerülhetetlen. A miniszter hangsúlyozta, jó döntés, ha egy fiatal a mezőgazdasági szakképzést választja, hiszen ez egy életforma, sőt hivatás, valamint le kell számolni a mezőgazdasághoz kapcsolódó „sáros gumicsizma" képzetével is. – Az agrárium stratégiai ágazat, az ebben dolgozók a vasvillától az ezüstvilláig, azaz a termőföldtől az étkezőasztalig végigkísérik az élelmiszer útját – fogalmazott a miniszter. Kiemelte, a minisztérium folyamatosan figyelemmel kíséri a munkaerőpiac szereplőitől érkező jelzéseket, ezért a tárca fenntartásában működő iskolákban elindult a pék-cukrász képzés is, a hiányszakmák felé pedig ösztöndíjrendszerrel próbálják terelni a fiatalokat.Farkas Sándor, a minisztérium parlamenti államtitkára beszédében kiemelte, Csongrád megyében hét agrárszakképző iskola működik, megtisztelő, hogy Csongrádon lehet az országos évnyitó. A miniszterhelyettes hangsúlyozta, az agráriumban minden esztendő más, folyamatosan jelentkeznek új kihívások, ezeknek csak úgy lehet megfelelni, ha megvannak ehhez a szükséges alapok. Farkas Sándor elmondta, szeretné, ha a magyar társadalom megbecsüléssel tekintene és büszke lenne azokra, akik a „mindennapi kenyerünket", biztonságos, jó minőségű élelmiszert tesznek az asztalunkra.Az agrárszakképző intézményekben idén 20 ezer 559 diák kezdte meg a tanévet, akik mezőgazdasági, agrárgépész, környezetvédelmi, élelmiszeripari, földmérési, kertészeti, valamint erdészeti és vadgazdálkodási területen tanulnak.