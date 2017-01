A víztől megy a csongrádi gyerekek hasa?

– Kiderült, hogy a csongrádi ivóvíz problémáját a hálózat okozza – tájékoztatta Bedő Tamás független polgármester a képviselő-testületet a tegnapi ülésen. Megírtuk: a víz a város több pontján időnként sárga, üledékes , a helyiek olykor szagosnak találják.Az ügy ugyan nem szerepelt a napirendi pontok között, de a város lakóit foglalkoztatja, nem lehetett megkerülni. Csongrád korábbi polgármestere, Molnár József is szót kapott. Mint egykori vízműves szakember elmondta, hogy a jelenség nem függ össze a lezajlott ivóvízminőség-javító programmal. A víz rendben van, a hálózattal van baj, szerves és szervetlen szennyeződés rakódott le a csövekben, ezt le kell takarítani. Szerinte még legalább fél évig ezzel kell együtt élniük a csongrádiaknak.Bedő Tamás arra emlékeztette a grémiumot, hogy a hálózaton komoly rekonstrukciót még soha nem hajtottak végre, sőt, a programból a korábbi városvezetés a pályázat során ki is húzta az erre szánt 70 milliós tételt. Az üzemeltető Alföldvíz Zrt.-vel szerinte megkérdőjelezhető a kapcsolat, legjobb lenne másik céghez szerződni. – A milliárdos értékű vízművagyonunkért elméletileg évi 12 millió forint bérleti díjat kellene kapnunk a társaságtól, ezt költhetnénk a hálózatra. A pénzt sosem látjuk. Ugyanis 4 méternél rövidebb vezeték cseréje karbantartásnak minősül, ami ennél hosszabb, az fejlesztésnek. Utánanéztem: érdekes módon eddig csak utóbbi helyzetről jegyzőkönyvezett a cég. Még ott is 6 méter csőről szólt az írás, ahol – megmértük – 4 méter aszfaltjavítás látható. Szóval rendszeresen „elfejlesztik" a pénzünket – részletezte.A civilben háziorvosként dolgozó független Somogyi Árpád azt kérte, vizsgáltassák meg a víz minőségét, mert egy gyermeket gyógyító kollégája arról számolt be neki: a szülők panaszkodnak a vízre, és a napokban 80 kis betege közül 50-nek ment a hasa.