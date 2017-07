Ahol kivágnak, ott ültetnek is Csongrádon: új utakat építenek Bökényben

Többször írtuk, 500 millió forintot nyert a város arra, hogy a lakónegyedet minél zöldebb, modernebb környezetté alakítsa. Az összegnek több mint a felét arra használják, hogy a parkokat, járdákat, utakat rendbe tegyék. Ezeknek a munkáknak a jó része már elkezdődött, vagy folynak az előkészületek. Többek között a Rózsa utca új aszfaltot kap, illetve a Tulipán utca nagyon rossz állapotban lévő betonfelülete is.



Tény, hogy a félmilliárdos fejlesztésnek néhány fa is áldozatául fog esni. Ez elkerülhetetlen az önkormányzat szerint, a helyiek ennek ellenére sajnálják a bolt előtt lévő hársakat. Egy másféle megoldásnak, például 45 fokban elrendezett beállóknak jobban örültek volna. Annak kisebb a helyigénye, a fák is maradhatnának, vélik. – Újakat telepítünk majd a helyükre – közölte a körzet önkormányzati képviselője, Fábián György. – A meglévő terveket csak hosszadalmas engedélyeztetés után lehetne újraírni, a munkálatoknak viszont haladni kell.