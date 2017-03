Ajtót mutatott Csongrád a vízszolgáltatónak

Április végén kiköltözik az Alföldvíz Zrt. a csongrádi telephelyről. Erről a múlt heti testületi ülésen Bedő Tamás polgármester beszélt. Az Erzsébet utcai ingatlant a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.-től bérlik. A polgármester szerint a vita onnan ered, hogy a telephelyre nem járhatnak be a járművek. A dolgozók és az ügyfelek is az utcán várakoznak, arra pedig már a rendőrség is felhívta a figyelmet, hogy ez így nem maradhat. Az önkormányzat egyrészt nem kíván a környéken a saját költségén parkolókat építeni, hiszen – így fogalmazott Bedő Tamás – nem a város tiltotta ki a dolgozóit az udvarból.



Másrészt üzleti lehetőséget is látnak a helyben, hiszen, szemben a 300 milliós bevétellel, az Alföldvíz a teljes hálózatért évente 12 millió forint bérleti díjat fizet a városnak, és a telephely az egyetlen, amit piaci alapon is ki lehetne adni. Azt nem tudjuk, hogy most mekkora az Erzsébet utcai bérlemény havi díja, de ezt jelentősen meg akarja emelni a 100 százalékos önkormányzati tulajdonban álló közmű kft.



Többször írtunk arról, hogy a vízszolgáltató és az önkormányzat között komoly viták vannak a víz minősége miatt. Arról is szó esett már nemegyszer, hogy Csongrád a szolgáltatóváltást fontolgatja. A mostani üggyel kapcsolatban kérdeztük a társaságot, válaszlevelében a háromszorosára emelt bérleti díjjal indokolják a költözést.



A városban olyat is hallani, hogy Szentesre teszik át a telephelyet. Ez nem igaz, nyugtatta meg a csongrádiakat a részvénytársaság PR-iroda-vezetője, Diós Zsolt. Csongrádon keresnek ingatlant, olyat, amelynek bérleti díja reálisabb az önkormányzat cége által kért összegnél. A csongrádi munkavállalókat nem érinti a költözés, tovább foglalkoztatják őket – írták. Az udvarra azért nem állnak be – és ez ugyanígy van például a békéscsabai központban is –, mert az Erzsébet utcai telephely mérete nem teszi lehetővé a biztonságos közlekedést, tájékoztatták lapunkat. Hozzátették: mielőtt kibérelték a helyet, azaz 2014. január 1. előtt ugyanez volt a szabály a korábbi szolgáltató közmű kft.-nél is.