Alig lehet észrevenni a táblát

A 451-es főút mellett halad egy kerékpárút, erre Csongrád irányából a vasúti sín közelében lehet felhajtani. Már ha észreveszi a bringás. Mert szinte semmi nem hívja fel a figyelmet az irányváltásra. Nappal is könnyű túlhajtani rajta, sötétben pedig – ezt magunk is többször tapasztaltuk – simán elmegy az ember a betorkolás mellett.



Pláne ha valakinek még helyismerete sincs. Testületi ülésen is elhangzott: rendes kitáblázás, fényvisszaverő jelzés kell oda. Most kint van ugyan egy kis tábla, amelyet nappal is csak az utolsó méterekben lehet észrevenni.