Ami lenn marad, azt megeszi a víz: bár az áradás most megállt, a csongrádi Körös-torokban pakolnak

– Szeretem a nyarat. Abból élünk, amit a szezonban megkeresünk, de most örülnék, ha nem melegedne gyorsan az idő. Olyan sok a hó odafönn, hogy ha esővel, rövid idő alatt olvad el, a 2006-oshoz hasonló helyzet is kialakulhat – mondta hétfőn Szigeti Szabolcs, akivel a Körös-torokban lévő szállójuk emeletén beszélgettünk.Szigetiék vendéglátással foglalkoznak a Tisza-parton – Szabolcs régi diszkósként ismert, nem csak Csongrádon –, de az ezredforduló előtt nem volt számára olyan fontos információ a hóban tárolt vízkészlet nagysága. Addig nem itt laktak. – Sajnos minden télen menetrendszerűen betörtek az itteni helyiségekbe, csak az volt a kérdés, hogy hányszor. Előfordult, hogy az illető semmit se vitt el, csak bevert pár ablakot, és boldogan hazament. Először emiatt költöztünk ide. Aztán nagyon könnyű volt hozzászokni ehhez a nyugalomhoz.Az itteni élet természetes velejárója, hogy ilyenkor pakolni kell, a földszinten lévő holmik egy részét föl, az épületbe, a többit a gáton túlra, egy közeli telephelyre. Emiatt nem is zúgolódik. Ha ilyenkor valami lenn marad, az tönkremegy, még akkor is, ha festett fém. Egyedül a rozsdamentes pult, asztal bírja ki a Tisza vizét. A fa átázik, a pozdorjalap utána szét is mállik. Volt olyan anyagú asztal, amelynek a festékrétege alá bement a víz, mint egy fólia alá. Amelyiket kefével letakarították, arról a festék is lejött – amelyiket hagyták megszáradni, arra ismét ráfeszült. Alig látszott rajta utóbb a víz nyoma. – Az áramra kell odafigyelni leginkább, nehogy egy vezeték lelógjon valahol. Ebből a szempontból egyszer már átnéztem a házat, de még végigjárom párszor.Az utóbbi tizennyolc évben előfordult, hogy csónakkal kellett bejárni. Megesett, hogy törni kellett a jeget oda-vissza, mert befagyott. A legkeményebb helyzet itt is 2006-ban volt. Akkor persze ők sem maradhattak a hullámtérben. – Itt, ahol ülünk, a korlát fölött, csónakkal be lehetett jönni a helyiségbe – mondja Szabolcs. – Naponta jártam be, és pakolgattam föl a holmikat, végül egész a mennyezetig.A család vállalkozását milliós kár érte, de kompenzációt nem kaptak, mert minden a kft. nevén volt. Szabolcs Leányfalun élő öccse, aki ugyanígy, hullámtérben lakik, magánszemélyként kapott segítséget. Tudomásul vették, amit kellett, kijavítottak, miután levonult a víz. – Ha az ember kihasználja, élvezi ezt a miliőt, akkor el kell fogadnia, hogy ehhez a jóhoz tartozik kellemetlen is, együtt lehet vele élni. Ezzel fizetünk azért, hogy Európa egyik legszebb partján lakhatunk – egy francia vendégem szerint, akinek a Loire mentén és a Francia riviérán is van háza – így Szabolcs. – Nemrég Székesfehérváron voltam, és egy egészségügyi intézmény portása, amikor megtudta, honnan jövök, lelkesen azt mondta, ez az ország legszebb része. Ők nyaranta járják a Tiszát, és Tivadarnál meg Csongrádnál szeretnek kikötni leginkább. Amikor ilyet hallok, boldogan jövök haza.