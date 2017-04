Amikor egy ló eszi az óriásplakátot: Lenke csak ínyenc, nem politizál

– Biztos nem politikai állásfoglalás a részéről. Lenkének hívják, hátas is meg igás is, most múlt 15 éves – mutatott nevetve a lovára a csongrádi Pozsár István. A jószágot a napokban szárnyára kapta az internet. Egyelőre nem sikerült kideríteni, hogy ki volt a jó szemű fotós, de valaki megörökítette Lenkét, amint a csongrádi Széchenyi út vége felé a kormány Brüsszel-ellenes plakátját falatozza. Az illető elküldte a képet a Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak, amely eddig – saját totemállatán kívül – csak savköpő menyéteket tudott felvonultatni. Ők most a következő szöveg kíséretében tették fel saját Facebook-oldalukra a mókás jelenetet: „Megérkezett a Mexikóból rendelt 70 plakátevő lovunk. Már be is vetettük őket."



– Nem vagyok fent a Facebookon, nem is értek hozzá, de a lányaim mondták, hogy már húszezren nézték meg a képet – mosolygott a ló gazdája. – Lenkét a lányomnak vettük, kiskorától foglalkozik vele. Még ma is lovagol rajta, mindig nagyon örülnek egymásnak. Ide szoktam kikötni legelni. Többször figyeltem, hogy az erre járók megállnak, nézegetik. Máskor is megette már a plakátot, mondták, hogy ráfizetek, de hát mit csináljak? Nem mondtam én neki, hogy menjen oda enni. Ha odébb szeretne legelni, költözik, elhúzza a betontuskót. Szóval még azt se lehet mondani – pedig hallom, volt, aki ilyesmit írt az interneten –, hogy elfogyott a fű, azért fanyalodott a papírra. A ló már csak ilyen: jóllakik, aztán unalmában csinál ilyeneket. Ízlése biztosan van, mert ha rájön a bolondozás, a fákat is megrágja, kivéve az akácot. Ki tudja, talán valami édeskés ízt érez a ragasztóban vagy a papírban. Én inkább azért aggódom, nehogy beteg legyen tőle.