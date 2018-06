Amit nem vett el az állam, most viheti a végrehajtó

Rosszul tették

Fábiánék a ház bejárata előtt. Kívül szép, belül három kis lakás van, az egyikben élnek a házaspár.

Fotó: Bakos András

2 millió 900 ezer forint devizaalapú hitelt vettek föl a csongrádi Jókai Mór utca 2/A alatt élő Fábiánék 2009-ben. Ez ahhoz kellett, hogy fel lehessen újítani a házat, amelyben az övékével együtt három kis lakás van.A másik kettő is lakott. Fábián István és Fábiánné Lantos Ildikó akkor 37-37 ezer forint rokkantnyugdíjat kapott, további 50-50 ezer forint jövedelmük volt munkából. Még éltek István szülei, ez a nyugdíjak révén további 240 ezer forint bevételt jelentett. Így, közösen vállalták a havi 20-23 ezer forint törlesztőrészletet.Aztán megszűnt a házaspár munkahelye, és először István édesapja halt meg, majd egy éven belül az édesanyja is. A mamától örököltek egy banki adósságot, Istvánnak pedig vállalkozása révén adóhátralékot állapított meg a hatóság. Mindkettőt vonják a fizetésből, részletekben, ez havonta nagyjából 60 ezer forint. Egy idő után hol tudták fizetni a hitel részleteit, hol nem. A házaspár 2,5 milliót adott vissza addig, az UniCredit Bank még 4 millió 300 ezret kért.Tavaly decemberben a pénzintézet értesítette Fábiánékat, menjenek be a szegedi fiókba, alá kell írniuk néhány nyilatkozatot, amely segít megoldani a problémát.December 6-án aláírták – azt, hogy pontosan mit, miket, az utóbb nekik segítő családtagok előtt nem egészen ismert. Azt biztosan sikerült megtudni, az egyik nyilatkozat jelentkezés volt az állami programra, amelyet a bajba jutott hitelesek megsegítésére indítottak. Az aláírás lezajlott december 6-án, december 7-én pedig a bank eladta a követelést egy cégnek – amely nem járult hozzá, hogy a házaspár részt vegyen az állami programban.A követelés 4 millió 800 ezerre nőtt, a rárakódott költségekkel. Fábián István családja, amikor értesült a hitelcsapdáról, összefogott a házaspárért. Nem gondolták jó döntésnek annak idején a hitelfelvételt, de azt sem tartották korrekt eljárásnak, ami a gyógyszeres kezelés alatt álló házaspárral eddig történt.Feltételezték, a követelés eladását már régóta tervezte a bank. A rokonok összedugták a fejüket, és annak érdekében, hogy az örökség megmaradjon, fölajánlottak 1,8 millió forintot. Úgy tudják, a zrt. 18 százalékon vette meg a követelést, szóval úgy vélték, legalábbis méltányolható ajánlatot tettek.A követelés kezelője a legtöbb levelében leszögezte, készségesen közreműködik az adós számára legkedvezőbb megoldás érdekében, figyelembe veszi szociális, anyagi helyzetét. Ez a gyakorlatban azt jelentette, a cég elvárta, hogy a rokonok fizessék ki egy összegben, amit fölajánlottak, és aztán a házaspár vállalja, hogy minden hónap tizedikéig 150 ezer forintjával törleszti a fennmaradó összeget. Tovább tárgyaltak. Egy csongrádi ügyvéd is eljárt Fábiánék érdekében, szívességből.Az adósok végül beleegyeztek volna abba, hogy adják el közösen az ingatlant, és a zrt.-é legyen a teljes vételár, de cserébe „szabad elvonulást" kértek. Erről szóban megegyeztek. Utóbb a cégtől olyan levél jött, amiben ott volt, hogy az adós tudomásul veszi, az eljárás során elveszítheti a zálogtárgyat, de a tartozása még fennállhat.Fábiánék ügyvédje szólt, hogy ez nem az, amiben megállapodtak. A cég ennek ellenére küldte az értékbecslőjét, akit Fábiánék nem engedtek be. Most ott tartanak, hogy a zrt. legutóbbi levelében értesítette őket: legközelebb végrehajtóval érkeznek.Elküldtük kérdéseinket a cégnek, amelynek ügyvezetője végül válaszolt, de a teljes cikket látni szerette volna megjelenés előtt, ahhoz viszont nem járult hozzá, hogy a cégnév és az ő neve szerepeljen az írásban. Ezért nem idézünk a válaszából semmit.A család arra számít, vagy jön a végrehajtó, és kilakoltatják Fábiánékat, vagy sikerül megegyezni a közös értékesítésben. A kérdés tehát az, mennyiért lehet eladni Csongrád belvárosában, a főutca közelében egy lakást, amelyet aláfalaztak, hőszigeteltek, és szép vakolatot kapott, de belül vályog, még alumínium vezetékek maradtak a falban, és egyetlen nagyobb ablaka van.A rokoni összefogásra az a magyarázat, hogy ez a lakás nem csak a Fábián házaspárnak fontos. István édesanyjának első férjéé, illetve az ő famíliájáé volt az ötvenes évekig a csongrádi Feketevár áruház alatt lévő porta is, nemcsak a Jókai Mór utcai ház. Aztán lezajlott az államosítás, és csak a lakás maradt a családnál. Ez a békebeli örökség maradéka.