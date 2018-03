Áprilistól önálló lesz a csongrádi Aranysziget otthon

A dolgozók is megnyugodhatnak végre, hallottuk a sajtóeseményen. Fotó: Králik Emese

– Régóta várják a csongrádiak ezt a döntést. Abból a szempontból is jobb lesz, hogy hatékonyabbá válhat az intézmény működése – mutatott rá Farkas Sándor országgyűlési képviselő egy Csongrádot érintő ügyre. Április 1-jétől az Aranysziget otthon és a kisréti otthon újból egy költségvetési szerv lesz, saját vezetővel, csongrádi székhellyel.Az esetet lapunk a kezdetek óta követi, többször írtunk róla. Murányi László csongrádi városatya tavaly figyelt fel arra, hogy anélkül, hogy Csongrádot erről értesítették volna, az állam által fenntartott Csongrád Megyei Aranysziget Integrált Szociális Otthon – amellett, hogy megtartotta a csongrádi otthon által viselt Aranysziget nevet – Szentesre tette át székhelyét.A csongrádiakat az eljárás nagyon bántotta, úgy volt, hogy tüntetnek, ha nem áll vissza az eredeti állapot. Ettől végül elálltak, mert ígéretet kaptak arra, hogy figyelembe veszik a kérésüket. Minden felet meghallgattak, a csongrádi intézmény a nevet is visszakapja, emelte ki Bátori Zsolt, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgatója.– Hosszú folyamat volt, de a remény hal meg utoljára – fogalmazott Csongrád polgármestere, Bedő Tamás. A döntés azért is nagyon fontos a városnak, mert a szociális ellátására kifejezetten büszke, tette hozzá.