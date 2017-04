Átengedte ittas barátjának a volánt, ketten égtek bent az autóban Felgyőnél - másfél évet kapott

Nem jogerősen másfél év fogházbüntetésre ítélte a Csongrádi Járásbíróság azt a fiatal férfit, aki maradandó sérülésekkel, de egyedüli túlélője volt egy két évvel ezelőtti autóbalesetnek. Egy buli után hárman autóba ültek, pár száz méter után egy fának csapódtak, csak egyikük tudott kimászni a roncsból . A bíróság most bűnösnek találta K. D.-t.Az autó az egyik elhunyt fiú nevén volt, de neki nem volt jogosítványa, a megegyezés alapján mindig K. D. vezetett. Azon az estén is rá bízták a feladatot. Ezzel együtt a társai életét is, hangsúlyozta Badóné Murányi Edit bíró. A nyomozás során az derült ki, a vádlott valóban készült arra, hogy hazafuvarozza a többieket, a buli során a többiek fogyasztottak alkoholt, ő egy kortyot sem. Arra, hogy a kulcs hogyan került mégis az elhunythoz, és a vádlott miért nem tudta megakadályozni, hogy vezessen, nem találtak magyarázatot. A férfi sokkot kapott, egyáltalán nem emlékszik arra az estére, nem tud segíteni a pontos felidézésben, sok a bizonytalan elem a történetben, védekezett Homoki Tamás ügyvéd. Viszont pont ez az eset bizonyítja, mennyire súlyos vétség akár egy pillanatra is átadni a vezetés lehetőségét egy ittas embernek, mutatott rá Véghné Somogyi Gabriella ügyész. Az utolsó szó jogán K. D. azt mondta, bár semmire nem emlékszik, ha tényleg hibázott valamiben, azt nagyon bánja. Az ügyvédjével egyetértésben fellebbeztek, az ítélet ezért nem jogerős.