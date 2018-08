Az Edda és a Punnany Massif bulija volt a csúcs Csongrádon: a péntek és szombat este volt a legerősebb a Körös-torokban

Életet mentettek a rendőrök



Pál Zoltán rendőr főtörzszászlós, körzeti megbízott és Kovács Attila rendőr főtörzsőrmester, hajóvezető – a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság, Szegedi Rendőrőrs beosztottjai – vasárnap délelőtt a Tiszán, a Körös folyó torkolatánál, a fürdőhelyet jelölő bójáktól nem messze egy vízben süllyedő alakra lettek figyelmesek. A férfi kiúszott a nyílt vízre, azonban elfáradt, nem tudott a partra menni, és segítséget sem volt képes hívni a kimerültségtől. Kezdett elmerülni a vízben, egyre nehezebben tartotta fenn magát, amikor a rendőrök észrevették. A bajbajutott segítségére siettek, a hajójukba emelték, és a parton átadták a vízimentőknek és a mentőszolgálatnak.

A legnagyobb neveket a második és harmadik napra időzítették a KTN-en. Pénteken a holland Burak Yeter zenélt, szombaton pedig a Rednex lépett fel. A legnagyobb bulit mégis a Körös-toroki Napokra szinte már hazajáró Punnany Massif, illetve a minden korosztályt megszólító Edda csinálta. Bár egyre több a szarkaláb, és egyre kevésbé feszül a bőrnaci, azért öreg rocker nem vén rocker, Pataky Attila és együttese „szétszedte" a nagyszínpadot.A rafináltabb csongrádiak azt is megoldották, hogy nekik ingyenes legyen a koncert: fürtökben lógtak a színpad melletti, de a fesztiválon kívül eső gátoldalon. A helyszínek közötti sétányon is sokan voltak, akik inkább a hangulat, mintsem valamelyik buli kedvéért jöttek el.A korábbi évek embertömegei egyelőre nem találtak vissza a Tisza-partra, amióta a fesztiválon megszűnt az ingyenes belépés. A KTN legnagyobb kritikusai leginkább ezt fájlalják, illetve azt, hogy egyelőre nem sikerült nemzetközi sztárokat Csongrádra csábítani.A KTN négy napra hívja a Körös-partra a vendégeket, a negyedik nap azonban már egyfajta levezetés. Aznap már csak a – sztárvendég nélküli – nagyszínpad várja a bulizókat, így vasárnap délután nem volt meglepő látvány a sátorbontó vagy bőröndjét maga után húzó exfesztiválozó.A kempingezők is szedték a sátorfájukat, a mindenhonnan dübörgő zenét felváltotta a betonon guruló bőröndök görgőinek monoton zakatolása és a távolodó kocsik zaja.„Jövőre tali ugyanitt" – rikkantotta utánam egy napszemüveges srác egy mellettem elhaladó autóból. Azt hiszem, vele is találkozunk majd a következő KTN-en.