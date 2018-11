Bálint gazda is díjazta a csongrádi a Széchenyi-iskola tankertjét az országos versenyen

Az utolsó simítások. Szögi Márta pedagógus rendezgeti az iskola bemutatkozó standját. Fotó: Széchenyi István Általános Iskola

Az Iskolakertekért Díjjal ismerték el a Széchenyi-iskola munkáját a IV. Országos Iskolakert-hálózati Találkozón. Fotó: Széchenyi István Általános Iskola

A Széchenyi-iskola már alapításakor, 1960-ban rendelkezett gyakorlókerttel. Később a kert egy része játszóparkká, kisebb területe kihasználatlanná vált hosszú éveken át. 2011-ben a nevelőtestület elhivatott munkájának köszönhetően kelt újra életre az iskolakert.A kertben minden olyan növény helyet kapott, amely a természetismeret tantárgy tananyagában szerepel. Így a tanulók nem az iskolapadból szerezhetik meg a szükséges ismereteket, hanem a kertben, a természetben, közvetlen tapasztalatok alapján. Helyet kapott még egy madártani tanösvény is, amellyel a környezetvédelmet, a madarak gondozását, megfigyelését gyakorolhatják a gyerekek. Ökoiskola révén kiemelt figyelmet kap a komposztálás, az újrahasznosítás is.2015-ben Tündérkerttel bővült az iskolakert, őshonos, főleg Csongrádra és környékére jellemző gyümölcsfákat telepítettek. Ekkor került az iskola kapcsolatba Budapesten az éppen megalakuló Iskolakertekért Alapítvánnyal, amelynek azóta is aktív tagja.Az alapítvány célja, hogy ösztönözzék a gyermekek iskolakerti tevékenységközpontú tanítását oly módon, hogy munkájuk által megélhessék a jövőjükért érzett felelősséget; megtapasztalják természeti környezetünket mint életünk alapját, az együttműködés szükségességét és hatékonyságát, érezzék a generációkon átívelő tudás fontosságát és a munka becsületét.Idén Boldogon találkoztak az iskolakerttel bíró intézmények a IV. Országos Iskolakert-hálózati Találkozón. A találkozó a hagyományápolás és hagyományteremtés az iskolakertekben témakörre épült. Harminc településről harminchárom iskola és négy óvoda képviselői, ezenkívül egyetemi hallgatók, oktatók, kertészek, őstermelők voltak jelen.Részt vettek a rendezvényen Felvidék, Erdély és a Vajdaság iskolakertjeinek képviselői, a Nemzeti Pedagógus Kar, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, valamint a Földművelésügyi Minisztérium képviselői és Bálint gazda, azaz Bálint György is.A Széchenyi-iskola két jógyakorlatot dolgozott ki „Én kis kertet kerteltem" és „Kézzel-szívvel nagyanyáink szemével" címmel. Az iskolakert kialakítását és a kerthez köthető iskolai hagyományok létrejöttét bemutató jógyakorlatokat az országos találkozón is bemutatták, az alapítvány által kiírt pályázaton pedig első helyezést értek el.Az alapítvány létrehozta az Iskolakertekért Díjat, amelyet minden évben olyan intézmények, közösségek kapnak, amelyek munkáját példaértékűnek tartják mások számára.Ezt a díjat idén a Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola kapta az országos hálózatban végzett önkéntes munkájáért, sikeres pályázati tevékenységéért, az alapítvány által kiadott kiadványokban való közreműködéséért.Az elismerést Csüllögné Balogh Judit és Szögi Márta pedagógus vette át.A Széchenyi-iskolakert egyébként újabb szerepkörrel bővül. Pedagógus mesterprogram kapcsán festőnövénykertet alakítanak ki, amely újabb felfedezni való lehetőséget kínál gyermeknek és felnőttnek egyaránt, szem előtt tartva az Iskolakertekért Alapítvány szellemiségét: „Jelen lenni örömmel, megfigyelni nyitottsággal, tevékenykedni együtt."Az iskola tankertje mellett a helytörténeti gyűjteménye is egyedülálló, a gyűjtemény nemrég került be a Csongrádi Települési Értéktárba, a kulturális örökség szakterületenkénti kategóriába.