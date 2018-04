Bálra, sportra, játékokra is futotta Csongrád-Bokroson

A pár száz lelkes településrészen sok helyet tudnak találni a pénznek a városatyák. Fotó: Králik Emese

Bokros - számokban



Somogyi Árpád beszámolója szerint a tavalyi pénzből a Szent József-templom homlokzatára 100, a szüreti bálra 700, fogathajtásra közel 440, a tájház felújításához 270, egészségnapra 200, a nyugdíjasklub rendezvényére 40, az iskolásoknak 25, díszkivilágításra 100, egy család napelemes kiserőművének felújítására 130 ezer forintot, játszótéri eszközökre pedig 3 milliót adtak.

Ő a pár éve alakult bokrosi részönkormányzat elnöke, a grémiumnak a településrész dolgairól beszélt. Tavaly a korábbi pénzmaradvánnyal együtt közel 5 millió forintból gazdálkodtak, 147 határozatot hoztak a 12 ülésükön. Sok kérdésben, például intézményvezetők kinevezése esetén egyetértési joguk van. Egy parkoló építése és a temető útjának kialakítása volt talán a leglátványosabb a feladatok közül, fűzte hozzá.- Nagy álom a művelődési ház felújítása. Terveink szerint a nagyterem marad ugyanúgy, ahogy most van, de az épület szélessége megnő. A könyvtárnak használt rész van a legrosszabb állapotban, azt le kell bontani. Összesen 85 millióba kerül majd - mondta. Bedő Tamás polgármester szerint a felújítás hamarosan elkezdődhet, kiegészítő forrás még biztosan kell majd rá.Amikor a tervezett, három eszközből álló és közel 2 millióba kerülő kamerarendszer került szóba, Gyovai Gáspár kiemelte: azért tartaná jó ötletnek, mert annak a hasznát akár a vadászok is élvezhetnék. Fábián György arra hívta fel a figyelmet: az apró részletekre, mint az itt-ott látható szemétre vagy a gondozatlan padkákra is figyelni kell. Gulyás Ferenc borász a szőlőtermesztők helyzetére szerette volna felhívni a figyelmet. Úgy fogalmazott: nem tudnak megélni belőle, szeretnék a kapcsolatot felvenni valakivel, aki segíthet nekik ebben.