Bezáratnák a csongrádi bányát a szőlőtulajdonosok - állítják, elszívja a vizet a szőlők alól

Nem rá haragszik

– Megváltozott a terület vízháztartása a bánya megnyitása óta. A művelőjével nincs semmi problémánk, köszönünk, korrekt a kapcsolatunk. Inkább a hatósággal van gond, hogy ezen a helyen engedélyezte a homokkitermelést

Ő se haragszik

– Nekem azonban minden engedélyem megvan ahhoz, hogy ezt a munkát folytathassam. A bányászat szabályosan folyik, ezt évente ellenőrzi a hatóság – reagált kérdésünkre Maszlag János. – Amikor ők permeteznek egyszerre harminc hektár szőlőt, és a szél fújja a permetet, összepakolunk, hazamegyünk – tette hozzá.

Homokbánya az ültetvények között. A gazdák szerint a gödör elszívja a vizet, a bányatulajdonos szerint itt eleve nem érdemes szőlővel foglalkozni. Fotó: Bakos András

Hamarabb kapcsolt

Felvetette azt is, az önkormányzat – a szőlőktől messzebb – nyithatna egy homokbányát. Ez árvízvédelmi szempontból is hasznos lenne, ha homokzsákokra van szükség.

Egyszer már volt ilyen

15 hektár nem régi telepítésű szőlőt vágtak ki a közelmúltban Csongrád-Bokros mellett. Az egyik terület tulajdonosa korábban mindent elkövetett, hogy legyen elég víz az ültetvényének. Kutat fúratott, izraeli gyártmányú masinát telepített a földre, amely a vízpótlásról gondoskodott. A termelők állítják, birtokuknak a közeli homokbánya felőli részén rendre kisebb a termés, mert a nyitott bányafenék elszívja a szőlők alól a talajvizet.Itt van ültetvénye a hegyközség nemrégiben leköszönt elnökének, Ungerbauer Györgynek is.– mondta a szőlősgazda. Szavaiból az derül ki, úgy gondolja, a bányatulajdonosénál magasabb üzleti érdek hatott, amikor ezen a helyen engedélyt kapott a működésre a bánya.A gazdálkodók nem titkolják: szeretnék elérni, hogy azon a helyen szűnjön meg a bányászat, a területet állítsák helyre, rekultiválják. Ez ügyben Farkas Sándor országgyűlési képviselőhöz fordultak segítségért. Úgy gondolják, a szőlő és a bor nemzetközi városában a szőlőtermelésnek kellene előnyt élveznie – legalább azon a helyen, ahol hagyományosan mindig szőlőt műveltek – más tevékenységekkel szemben. Azt is fölvetették, vajon megtéríti-e valaki a kárt, amit az elszívott talajvíz okozott, a terméskiesést.A bánya művelője és tulajdonosa, a szintén csongrádi Maszlag János is azt mondja, korrekt a kapcsolata a szőlősgazdákkal, ismerik egymást. Tud arról, hogy szeretnék megszüntetni a homokbányászatot, mert ez ügyben felhívta a csongrádi önkormányzat jegyzője.Ami a bánya talajvízelszívó hatásával kapcsolatos észrevételt illeti, Maszlag János azt mondja, ismeri azt a területet gyerekkora óta. Ott az a baj szerinte, hogy a talajnak eleve rossz a szerkezete: fosóhomok. Hiába trágyázzák, a tápanyag egy-egy nagyobb eső után nagyon mélyre szivárog le. Ezt a talajt még az akác sem bírja. Neki is van olyan birtoka, amelynek nagy része fosóhomok. Ebbe szerinte csak rozst érdemes vetni, az a tavaszi csapadékot tudja hasznosítani, és betakarítható, mire jön az aszály. A vállalkozó szerint igazát bizonyítja egy másik, a bányától hasonló távolságban lévő szőlőterület, ahol kedvezőbb a vízzáró rétegek elhelyezkedése a mélyben, és ezért nincs is gond.Az érintett területet 2009-ben vette meg a vállalkozó, de csak 2012 óta műveli. Előtte ott is szőlő volt. Tudja, mások is szerették volna megvásárolni a földet, de hát ő lépett hamarabb.A téma a csongrádi képviselő-testület ülésén is szóba került. Gyovai Gáspár interpellált az ügyben. A képviselő lapunknak azt mondta, nem tud igazságot tenni ebben a vitában, viszont úgy gondolja, az önkormányzatnak foglalkoznia kell a szőlőtermelők észrevételeivel.A képviselő nemrég választ kapott az interpellációjára. Ebből az derül ki, homokbányát ma úgy lehet nyitni, ha előzetes régészeti feltárást végeznek, a talajvízszint alól nem lehet homokot kitermelni – bár ez függ a területtől is –, a területen rekultivációt kell végezni, és amíg művelik a bányát, be kell keríteni.A szőlőbirtokok között zajló homokbányászat ellen már 2005-ben is szót emeltek a városban. Akkor Murányi László önkormányzati képviselő a bányászati hatóságnak írt levélben tette szóvá, hogy „miközben az állam egyik oldalon próbálja segíteni a termelőket, addig egyesek munka és rizikó nélküli befektetéssel tetemes összegeket kasszíroznak mások hátrányán". Az akkor kifogásolt, Csongrád 0387/66-os helyrajzi számon lévő bányát már nem művelik. A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálattól kapott információ szerint 2007 októberében megszűnt a munka, a területet rendezték. Palicz András bányakapitány lapunkat úgy tájékoztatta, hogy a bánya – amíg zajlott ott a kitermelés – szabályosan működött.