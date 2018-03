Bokroson tanácskozott a csongrádi testület

A bokrosi részönkormányzat munkájáról számolt be, a kihelyezett tanácskozást is ezen a településrészen tartották. A helyi borász, Gulyás Ferenc úgy fogalmazott: reméli, jövőre már egy szép, felújított művelődési házban találkozhatnak. Azt is elmondta, hogy a bokrosi főutcán akad még tennivaló, mert azt egyelőre „nem szívesen mutatja meg a vendégeinek".



A csongrádi járási hivatal munkájáról is szó volt. Szubally Brúnó hivatalvezető rámutatott, hogy a munkájuk az elmúlt években sok változáson ment át. Az pedig, hogy egyetlen épületben intézhetnek mindent az ügyfelek, komoly előny, mondta. A megyei kormánymegbízott, Juhász Tünde a csongrádi kormányablak dolgozóit elhivatott, hatékonyan tevékenykedő kollégáknak írta le. Az ügyfélbarát hozzáállást, a szolgáltató szemléletet várja tőlük, mondta.