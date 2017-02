Botorkálnak a sötétben a csongrádiak

– Nem lehetne úgy megoldani a közvilágítást, hogy akkor kapcsoljon be, amikor valóban szükség van rá? – ezt kérdezte a csongrádi képviselő-testület ülésén az egyik városatya, Fábián György. Szerinte nagyon későn kapcsolnak be a lámpák, időnként teljes sötétség honol a városban, a helyzet különösen a központban zavaró, és – főleg a gyalogátkelőhelyeken – nagyon veszélyes. A képviselő szerint arról van szó, hogy a csongrádi közvilágítás nem a Nap járásához igazodik. Hangsúlyozta: feltehetőleg időzítő, és nem alkonykapcsoló vezérli a kandelábereket, ezen változtatni kellene, a szürkületet és nem az órát alapul venni.



Úgy tudjuk, ez többször volt már téma a Tisza-parti városban. Ha egy utcai világítást időzítő kapcsol ki-be, akkor arról van szó, hogy a lámpák egy előre beállított időpontban kezdenek működni. Az alkonykapcsoló a fényerőt méri, azaz akkor sem kell a utcákon sötétben botorkálni, ha borúsabb az időjárás, ezért hamarabb szürkül.



Megkérdeztük az áramszolgáltatót, hogyan működik az időzítő, illetve hogy lehet-e időnként módosítani rajta. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy ha a csongrádi önkormányzat át szeretne állni alkonykapcsolóra, azt a helyhatóságnak kell-e finanszíroznia. A cég azt ígérte, szerdán válaszolnak, a témára visszatérünk.