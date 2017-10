Csak ígéret maradt az ajándék tűzijáték Csongrádon, nem kaptak kárpótlást a szilveszteri ijedtségért

– Eddig egyetlen végrehajtást sem indítottunk, illetve a család tartozásának mértékétől függetlenül minden gyerek kap ételt az iskolákban – erre hívta fel a figyelmet Csongrád polgármestere, a független Bedő Tamás tegnap a testületi ülésen. Arról az ügyről beszélt, amelyet lapunk is bemutatott: a szülők közel 3 millió forint menzatartozást halmoztak fel (2017. október 12.: Már 3 milliót hitelezett az önkormányzat: behajtják a menzatartozást a csongrádi szülőkön ). Azt is kiemelte: mindenben a törvények szerint jár el ez önkormányzat, bizonyos kedvezményeket is a megváltozott jogszabályi környezet miatt kellett megnyesni.– Ne a bizottságok döntsék már el, hol lesz a legjobb helyen a karácsonyi vásár, bízzuk ennek a megítélését a szakemberekre – ezt Fábián György (MSZP) mondta, amikor a művelődési központ működését tárgyalták. Az is szóba került, hogy a balul elsült szilveszteri tűzijáték szervezője eddig mégsem tartotta be az ígéretét, nem kárpótolta a várost, nem kaptak egy ajándék szolgáltatást.Megírtuk: a főtéren az egyik rakétatelep felborult, vízszintesen kezdte kilőni a robbanószereket. Senki nem sérült meg, de a nézelődők nagyon megijedtek (2017. január 2.: Csongrádon félbe kellett szakítani a tűzijátékot ).Az ülésen az is elhangzott: technikai okok miatt péntektől előreláthatólag hétfőig zárva lesz a fürdő.