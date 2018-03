Családok találkoztak

Több százan vettek részt azon a csongrádi rendezvényen, amelyet a mintegy kilencven szervezetet magába foglaló Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége (KCsSz) és a Bölcső Nagycsaládosok Csongrádi Egyesülete szervezett.A szombati programnak a Vajdasági Magyar Családok Fesztiválja nevet adták, a Sághy sportcsarnokában rendezték. A Bölcső vezetője, Erősné Szabó Mária elmondta: szeretik az ehhez hasonló eseményeket, életre szóló barátságok is köttetnek ilyenkor.– A Bölcső a KCsSz egyik alapító tagja volt. Ezt a programot a Családok éve 2018 sorozat részeként szerveztük. Csongrád az első állomás, mi a Vajdaságot fogadtuk. Debrecenbe az erdélyiek, Nyíregyházára a kárpátaljaiak, Mosonmagyaróvárra a felvidékiek érkeznek majd. Az ilyen események minket is jobban összehoznak. Amikor több szervezési feladatunk van, mint például az elmúlt időszakban, új családok is csatlakoznak hozzánk – részletezte.A KCsSz elnöke, Pataki János úgy fogalmazott: elégedett a rendezvénnyel, minden generáció megtalálta azt, ami lekötötte az érdeklődését. Vajdasági amatőr táncosok, énekesek, zenészek és színjátszó csoportok léptek színpadra, de egészségügyi szűrésekkel, kézműveskedéssel is várták a látogatókat.