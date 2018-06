Csongrád is várja az elektromos autókat

Éjjel-nappal várja a két csongrádi töltőfej az elektromos autók tulajdonosait. Fotó: Králik Emese

– Csongrádon egyelőre nincsenek tömegesen elektromos autók, de úgy gondolom, a két dolog hat majd egymásra. Azaz ha Magyarországon nő az elektromos töltőállomások száma, ilyen típusú járművet is bátrabban vásárolnak az emberek – fogalmazott Bedő Tamás csongrádi polgármester. A Tisza-parti városban a közelmúltban helyeztek üzembe egy ilyen eszközt, a Dózsa György téren, az egykori tehertaxi-állomás helyén.Teljes egészében pályázati pénzből, saját forrás nélkül alakíthatták ki az ilyen pontokat az önkormányzatok. A felhívást két éve tette közzé a Nemzetgazdasági Minisztérium, a cél az volt, hogy minél jobban elterjedjenek azok a járművek, amelyek a többinél környezetkímélőbb módon működnek. Csongrád úgynevezett A típusú, normál töltőberendezésre pályázott, amely kétszer 22 kilowatt teljesítményre képes egyszerre. Maga az oszlop 1,5 millió forint volt, a villamos hálózat csatlakozási díja közel 600 ezer forint, az egyéb költségek – tervezés, festés, előjelző táblák – pedig 400 ezerbe kerültek. Arról lapunk korábban beszámolt: Makó és Hódmezővásárhely is élt a lehetőséggel, ezeken a településeken is fel lehet tölteni a zöld rendszámos járműveket.