Csongrád város bora most a Csongrádboré

A Csongrádbor Kft. 2016-os kékfrankosa nyerte el a Csongrád város bora címet. A versenyt évek óta megrendezik a városban, zsűri és a közönség is kóstolja a benevezett italokat. Mivel alapkövetelmény, hogy a címet elnyerő bor készítője számlaképes legyen – hiszen palackjaiból az önkormányzat nagyobb tétellel vásárol, reprezentációs célra –, a verseny viszonylag szűk körű lenne. Ezért találták ki, hogy közönségszavazást is rendeznek, amelyen egyforma eséllyel indulnak az úgynevezett egyszerűsített boradóraktárral rendelkező gazdálkodók és a 70-80 liternyi bort, csak saját részre szűrő, lelkes szőlőbirtokosok. A mintákat héttagú zsűri vizsgálta a múlt héten, a közönségszavazást – csak számmal és fajtanévvel ellátott palackokkal – szombaton rendezték meg.



Pálfi György, a Csongrádbor Kft. ügyvezetője – aki szorgalmazta, hogy a város minden évben tartson borversenyt – nagyon örült az elismerésnek. Ugyanakkor hozzátette, tényleg volt értelme annak, hogy nagyobb kör indulhatott a megmérettetésen. Hiszen az ő kékfrankosuknál is több pontot kapott a zsűritől, és a közönségszavazást is megnyerte Keller Jánosék kékfrankos bora. A győztes nem ad el bort, nem is borász a foglalkozása, hanem zongoratanár.



A Csongrád város bora 2018 címet egy évig viseli a Csongrádbor kékfrankosa, a város külön címkét ad a borászatnak, amely ráragasztja azt az üvegekre.