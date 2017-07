Csongrád visszakapja szociális otthonait

A csongrádi Aranysziget otthon és a kisréti otthon újból egy költségvetési szerv lesz, saját vezetővel, csongrádi székhellyel. A másik, szentesi székhelyű intézményt a derekegyházi, a szentesi és a nagymágocsi otthon alkotja. Helyreáll az összevonások előtti állapot. Ezt az elvi megállapodást kötötte Csongrád önkormányzata a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal. Bedő Tamás csongrádi polgármester arról tájékoztatta lapunkat, hogy tárgyalt Bátori Zsolt főigazgatóval és Berta Árpádnéval, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megyei igazgatójával erről. A város kezdeményezését mindketten támogatták. Úgy tudja a polgármester, ez a változtatás minisztériumi szinten sem ütközik majd ellenállásba. Pár hónap alatt lezajlik a változás.



A megbeszélésen jelen volt Murányi László önkormányzati képviselő is. Ő vette észre idén márciusban, hogy az állam által fenntartott Csongrád Megyei Aranysziget Integrált Szociális Otthon akkoriban Szentesre tette át székhelyét, bár az Aranysziget nevet, amely a nagy csongrádi otthoné, megtartotta. Az önkormányzatot erről nem értesítették. Ez a változás kívülálló számára részletkérdés lehet, Csongrádon nem az. Az utóbbi huszonöt évben ugyanis sok, a város rangját leértékelő változás zajlott: megszűnt a csongrádi tankerületi központ, a katasztrófavédelem itteni vezetése, és más szolgáltatásokkal is így jártak a városlakók (2017. március 21.: Szó nélkül döntött az állam az Aranyszigetről).



A főigazgatóság érvelését – Szentes földrajzi elhelyezkedése miatt alkalmasabb központnak – Csongrád önkormányzata nem fogadta el. Az összevont intézményen belül ugyanis a csongrádi otthonokban látják el a legtöbb embert, többféle szolgáltatás keretében. A városi önkormányzat meggyőződése, hogy nem szakmai döntés született. A képviselő-testületi ülésen olyan vélemény is elhangzott, hogy a székhely suttyomban való áthelyezése „közösség elleni merénylet". A város állást foglalt, tiltakozott, Murányi László pedig kilátásba helyezte: ha nem változik az állam hozzáállása, tüntetést szervez. Erre most nem lesz szükség, és ennek a megye legrégebb óta dolgozó önkormányzati képviselője is örül.