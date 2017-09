Csongrádi drámát adnak elő a fővárosi Nemzeti Színházban

Révész Tamás nem hívő. Nem az egyházi és vallásos, hanem morális szemszögből dolgozta fel a témát. Archív fotó: Bakos András

– Amióta az eszemet tudom, a színpadi közeg vonz, ott érzem magam igazán otthon – árulta el a Csongrádon élő Révész Tamás. A fiatalember a kiskunfélegyházi Szent Benedek középiskolában tanul, lakóhelyén, és ott is tagjaa színjátszó csoportnak. – Kisiskolás korom óta gyermekszínjátszó csoportban tanultam az alapokat, öt évea Csongrádi Színtársulatban játszom. Természetesen továbbtanulni is ezen a téren szeretnék, mint színész, rendező, dramaturg, vagy bármi, ami segít a színház közelében maradni. A színművészet számomra rengeteget jelent. Akkor lennék a legboldogabb, ha egész életemben részese lehetnék.Tamás nemrég másik oldaláról is bemutatkozott. Két éve országos pályázatot hirdettek, Szent Márton élete volt a téma, a csongrádi fiatalember egy drámát írt a felhívásra Torunensis címmel, első helyezést ért el. A darabot a félegyházi diákok állítják színpadra, és október 6-án a budapesti Nemzeti Színházban láthatja a közönség.

– Nem vagyok hívő. Úgy próbáltam feldolgozni Szent Márton életét: mit taníthat kortársaimnak, korosztályomnak? A mai embernek is emészthető módon szerettem volna bemutatni a példaértékű cselekedeteket. Modernizálva, és nem elsősorban az egyházi és vallásos, hanem morális szemszögből igyekeztem feldolgozni. Az írás folyamatának az volt a leghosszabb része, amíg a fejemben összeállt, ez több hétig tartott. Tisztán emlékszem arra az erdélyi kirándulásomra, amikor füzettel a kezemben mentem mindenhová, és ha eszembe jutott valami, gyorsan lefirkantottam. Ezután már pár éjszaka alatt papírra tudtam vetni – emlékezett vissza.Szerzők közül az orosz realista drámaírók a kedvencei, illetve Shakespeare. Szerepek terén annak örül a legjobban, ha mindent kipróbálhat, ha két egymást követő karakter teljesen eltér egymástól. A fővárosi előadást izgatottan várják, érzik a súlyát és a felelősséget. Tamás nagyon hálás félegyházi iskolatársainak, tanárainak azért, hogy csapatként dolgoznak.