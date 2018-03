Csongrádit kóstoltak a londoni borvásáron

Balog Árpád Isabelle Legeron főszervezővel, ˝az őrült francia nővel˝ a londoni vásáron.

Londonban, New Yorkban és Berlinben rendez Raw Wine néven vásárt a Travel Chanelről és más természetcsatornákról ismert Isabelle Legeron. „Az őrült francia nő" – így is nevezik a műsorvezetőt – húsz éve foglalkozik hivatásszerűen borral. Az első francia nő, aki megszerezte a Master of Wine minősítést, kóstol, zsűriz, tanít, tanácsot ad, rendezvényt szervez.Az Origo 2011-es interjúja szerint Isabelle egy magyarországi forgatás alkalmával, Egerben, Kaló Imre pincéjében kóstolva döntötte el végleg, hogy hagyományos módon előállított borokkal szeretne foglalkozni, elsősorban azért, mert manapság a borok 90 százalékát ipari körülmények között készítik. Vásáraiba azok a termelők jönnek el, akik a szőlőjükben nem alkalmaznak gyomirtót, felszívódó szereket, a boraik is természetes módon, adalékok nélkül erjednek, és minimális mértékben vagy egyáltalán nem tartalmaznak ként. Azok kóstolnak a vásáron – zömmel séfek, kis- és nagykereskedők –, akik ilyen italokra kíváncsiak.A hódmezővásárhelyi Balog Árpád Csongrád-Bokroson művel tíz hektár szőlőt, hat éve foglalkozik borral, hagyományos módon. A borászaton belül ez elég szűk kör. Itthon nincs sok fórum, ahol hasonlók találkoznának, és mérnék össze munkájuk eredményét. Árpád ezért döntött úgy, hogy jelentkezik a március 11-én és 12-én rendezett Raw Wine-ra.A vásár szervezői pozitívan fogadták jelentkezését és mintáit. A 180 résztvevő között voltak amerikai, afrikai gazdaságok, Európából többek között portugál, francia, osztrák, svájci, cseh termelők, és grúzok.– Hatféle bort vittünk: kövidinka narancsbort, zweigelt sillert, valamint négy vöröset, kadarkát, cabernet franc-t, kékfrankost és zweigeltet – mondta Árpád. – Akik megálltak az asztalunknál, nem csak egyfélét kóstoltak. A legtöbb visszajelzés dicsérő volt, a tisztaságot emelték ki, és hogy nincsenek zavaró ízek. Egy New York-i és egy Los Angeles-i kereskedő hosszabban is leragadt nálunk. Az egyik ajánlatot tett egy tételünkre, a másik bejelentkezett hozzánk nyárra, úgy, hogy még nem járt Magyarországon – mesélte a csongrádi borász.Árpád optimizmusát erősítette, amit Londonban átélt. Egészen más olyan körben versenyezni, ahol csak azt tudják az emberről, hogy Magyarországról jött – azzal nincsenek tisztában, milyen előítéletek kapcsolódtak itthon a homoki borokhoz. Ha sikert tud elérni ilyen környezetben, az talán jó hatással lehet az itthoni piacra is.Árpád tervezi, hogy részt vesznek a Raw Wine következő vásárain. Jó volt az is, hogy hasonlóan gondolkodó termelőkkel találkozott, és a jelenlévők tényleg kíváncsiak voltak arra, hol tart a másik. Amikor lehetett, egymás borait is végigkóstolták. Árpádnak egy grúz gazdálkodó amforákban érlelt borai tetszettek a legjobban. Egy Provence-ból érkezett francia borász Árpád cabernet borát ízlelve elhívta, mutatott neki más cabernet borokat, és meghívta a vásárhelyi családot a gazdaságába.