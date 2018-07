Csongrádnak is lesz kínai barátja, de ennek nem mindenki örült a rendkívüli testületi ülésen

Egyedül egy kínai várossal tervbe vett együttműködési megállapodás váltott ki némi vitát. Az előterjesztés szerint Szucsien – az angol nyelvű megállapodási dokumentum szerint Suqian, az ülésen Szucseng is elhangzott – a sport, az oktatás, az idegenforgalom, az ipar és a mezőgazdaság területén működne együtt Csongráddal.

Egy rendőr őrmester hölgy lesz a bérlője Csongrádon a Fő utcai közérdekű lakásnak, a városi rendőrkapitányság javaslata alapján – határozott egyhangúlag a csongrádi képviselő-testület csütörtöki rendkívüli ülésén. Az otthon előző bérlője is rendőr volt, de ő elköltözött.Eldőlt az is, hogy támogatási kérelmet nyújt be a csongrádi önkormányzat a Magyar Államkincstár területi igazgatóságához, hogy kapjon nettó 5 millió 825 ezer forintot a helyi autóbusz-közlekedés fönntartására. Tavaly is pályázott a város erre, de nem nyert. Most nagyobb az esély arra, hogy az állam segít.Szintén egyhangúlag támogatták a képviselők, hogy egy 1020 négyzetméteres, szántó művelési ágú terület – a tulajdonos házaspár kérésére – belterületi besorolást kapjon. Az összes ehhez kötődő költséget a kérelmezők állják.Bedő Tamás polgármester korábban Budapesten találkozott a leendő kínai partnerrel. Most azt mondta, egy 80 millió lakosú tartomány nagy városáról van szó, ahol Kína nemzeti jövedelmének 10 százaléka termelődik meg.A polgármester emlékeztetett, a magyar kormány kifejezetten jó néven veszi, hogy egyre több magyar település köt ilyen megállapodásokat kínai városokkal. Ha Csongrád bármely közösségének vagy cégének javára válik ez szerződés, már megérte aláírni. Bedő cáfolta azt a sajtóvéleményt is, miszerint ezt a kapcsolatot azért támogatja az önkormányzat, hogy „egyesek utazhassanak".Egyedül Laczkó Zsolt képviselő voksolt nemmel a bizottsági és a testületi ülésen is a megállapodásra. Véleménye szerint drága az ilyen kapcsolatok ápolása. Más települések nem élő testvérvárosi kapcsolatait említette, és szerinte inkább az elcsatolt területek magyarlakta városait kell testvérré fogadni. Bedő szerint kár beárazni ezt a kezdeményezést, amikor még semmibe sem kerül, és ez nem testvérvárosi viszony. Csongrádnak ugyanakkor van eleven kapcsolata vajdasági, kárpátaljai településsel – erdélyi közösségekhez pedig jó néhány csongrádit fűz a hivatalosnál szorosabb viszony. A megállapodást a kínai delegációval a borfesztiválon írják alá.