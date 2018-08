Csongrádon is összefognak Tóth Róbertért: jótékonysági délutánon gyűjtenek az Európa-bajnok kajakosnak

Ha szeretne segíteni



Számlaszám: Reményi Diána, UniCredit Bank, 10918001– 00000098–49120001

Külföldről való utalás esetén: IBAN: HU56 1091 8001 0000 0098 4912 0001

SWIFT: BACXHUHB

Az egyik kezelésen. Fotó: Tóth Róbert/Instagram

Augusztus 11-ére, szombatra a Kis-Tisza Vízi-Sport Egyesület szervez egy jótékonysági délutánt sárkányhajózással és esti fáklyás futóversennyel a csongrádi sporttelepen. A nevezési díjakból befolyt teljes összeggel Robi gyógyulását támogatják.

Adenoid Cystic Carcinoma. Így hívják azt az alattomos betegséget, amely megtámadta a 28 éves Tóth Róbert szervezetét. Az egykori sportoló a Csongrádi Kajak-Kenu Clubban kezdett sportolni, majd Szegeden kibontakozva került be a válogatottba és szerzett U23-as Európa-bajnoki aranyérmet.Most azonban egy sokkal komolyabb ellenféllel kell szembenéznie: tavaly a rák egy fajtáját diagnosztizálták nála. A ritka daganatos kór először a könnycsatornáját támadta meg, de mire elkezdték a hazai kezelést, áttétek alakultak ki a gerincén és a májában. A kezelés hatására Robi bal szeme mögött mára eltűnt a daganat, a kemoterápia utóhatása miatt azonban a bal szemére elvesztette a látását.Az áttéteket Stuttgartban immunterápiával és egy TACE nevű kombinált kezeléssel gyógyították, sikerrel. Az első beavatkozás után a májában lévő daganatok nagy része eltűnt.Az eljárás azonban nagyon költséges, már az első beavatkozás közel hatmillió forintos költségét is családjuk és barátaik segítségével szedték össze. A kezelés második – egyben utolsó – részének költségeit már nem tudják maguktól kifizetni.Természetesen az exsportoló szülővárosa, Csongrád sem maradt tétlen.– Gyorsan kellett megszerveznünk a jótékonysági délutánt, de sokan a jó ügy mellé álltak, így sikerült. A sárkányhajóversenyen tízezer, a futóversenyen ezer forint a nevezési díj. A dobozban már van pénz, volt, akik jelezték, hogy nem tudnak eljönni a rendezvényre, de nagyon szívesen adakoznak – számolt be a részletekről Kakuszi Gyöngyi. – Az összegyűjtött felajánlásokat este fél kilenckor, a fáklyás futóverseny előtt adjuk át Robinak és feleségének. Minden csongrádit várunk, hogy együtt tegyünk egy jó ügyért – tette hozzá a szervező egyesület elnöke.