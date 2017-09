Csongrádon még a kutyák is strandolnának

Gyémánt nem szeret a vízbe menni, de a parton szívesen futkározna, ha engednék, mondta Nagy Petra. Fotó: Králik Emese

– Nagyon sokan a kutyájukat is magukkal hozzák a nyaralásra, hetekig itt vannak – foglalta össze a véleményét Nagy Petra. – Nekünk, helyieknek, illetve nekik is jól jönne egy kutyás strand. De szkeptikus vagyok, nem lesz abból szerintem semmi.

A csongrádi Körös-torokban azt kérdeztük tőle: mit szólnak a gazdik ahhoz, hogy jelenleg nemcsak a fürdés tilos a négylábúaknak, de elméletileg az üdülőterületre még bevinni sem lenne szabad akármikor a kis kedvenceket.– Szerintem a gazdák közül senki nem lenne olyan udvariatlan, hogy közvetlenül az emberek mellett engedje a vízbe a kutyáját – mondta. – Azt sem gondolom, megengednénk nekik, hogy a homokban végezzék a dolgukat. De hogy pár száz méterre a kijelölt strandtól senkit nem zavarnánk, az is teljesen biztos.Csongrádon egy helyi rendelet szerint a partfürdő üzemelése idején a partra, a sétányra, a zöldfelületekre – vakvezető és nyomozókutya kivételével – semmilyen állatot nem szabad bevinni. A helyiek szerint ez a szabály elavult, hiszen az országban egyre nagyobb az igény arra, hogy a kutyáknak is jelöljenek ki fürdőhelyet, így egyre több településen meg is teszik ezt a gesztust az önkormányzatok. A közelmúltban az egyik képviselő, Gyovai Zsolt vetette fel a testületi ülésen: a torkolat környékén ki lehetne jelölni egy kutyás strandot. Az már lejjebb van a folyón, ott az ebek biztosan nem zavarnák az embereket, érvelt. A városatya hamarosan választ kapaz interpellációjára. Akkor majd kiderül, hogy a következő szezonra kijelölnek-e fürdőhelyet a kutyáknak.