Csongrádon teljesen új arculatot kap a Bökény városrész - A turizmusban rejlik a nagy lehetőség

– A legnagyobb falat tavaly a Zöld város projekt volt, félmilliárd forintot nyert a csongrádi önkormányzat Bökény városrész megújítására – hallottuk Bedő Tamás polgármestertől. – Utak, parkolók készültek el, járdák épülnek, kertészeti munkák zajlanak, és játszóeszközöket szerzünk be. Az egykori „papucsos" étterem megvásárlása is jól halad, idén közösségi intézmény lesz belőle. A projektelemek ütemezése terén feltételes közbeszerzésekkel sok időt nyertünk – közölte.



Energetikai beruházásokra is sok pénzt nyert Csongrád. A 280 millió forint felhasználható összeg leglátványosabb eleme a Galli-iskolánál zajlik. Két óvoda felújítását a közelmúltban fejezték be, a gyerekek birtokba is vették a korábban megszokott helyüket. A kézilabdacsarnok építésére kormányzati pénzt kap Csongrád, de egy 1,5 milliárdos támogatásból többek között egészségmegőrzéssel kapcsolatos eszközökre, rendezvényekre költhettek.



– Csongrád nagy figyelmet fordít a turizmusra. Nyáron a legnagyobb dobásunk volt a „borutca" áthelyezése. Ezt komoly viták előzték meg, de a rendezvény után már nem találkoztam olyan emberrel, aki szerint végül rossz döntés lett volna. Egészen más volt a hangulat a Fő utcában, mint a korábbi helyen. A Körös-torokban rendkívüli szezonnal büszkélkedhetünk. Jól mutatja ezt az is, hogy a korábbi, alig több mint egymilliós idegenforgalmi adó tavaly megháromszorozódott. Be kell látni itt Csongrádon, hogy ez az az ágazat, amelyet minden erőnkkel „nyomni kell". A Körös-torok egy olyan természeti adottsága a városnak, amelyet maximálisan ki kell aknázni – magyarázta Bedő Tamás.



Idén a bökényi és a bokrosi óvodákat szeretnék felújítani, illetve a polgármester reméli, Bokroson a művelődési ház is megújulhat. Annak nem örül, hogy nincs külterületi utak felújítását célzó pályázat. Egyelőre a fedett medence építésébe sem tudtak belekezdeni, arra még legalább 150 millió forint állami pénz kellene. Reményei szerint azért idén már sor kerülhet az első kapavágásra.