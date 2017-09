Csongrádra költözött a palóc Klárika is: múzeumot nyitottak az ajándékba kapott babáknak

Múzeum lett az egykori barkácsboltból. Bánszegi Katalin Budapestről érkezett gyűjteménye mindennap várja majd a vendégeket. Fotó: Králik Emese

A gyűjteményt ajándékba kapták a Budapesten élő Bánszegi Katalintól, aki „szeretetteljes helyet" keresett a tárgyainak.– Mindegyik országban, ahol eddig jártam, vásároltam egy népviseletbe öltözött babát, néhol többet is – hallottuk Bánszegi Katalintól. – Ha jól számoltam, 320-at gyűjtöttem össze a budapesti otthonomban. Szerettem volna, ha nemcsak a lakásom polcait díszítenék, hanem mások is látnák. Viszont nem akartam csak úgy bárhol kiállítani őket, egy szeretetteljes helyet kerestem nekik – mondta.A kollekcióból tegnap múzeum nyílt Csongrádon, a Fő utcán. Katalin elmesélte, miért éppen az alföldi városra esett a választása. A fővárosban rengeteg a kiállítóhely, egy új babamúzeum valahogy elveszett volna köztük. Csongrádról kisgyermekkorából, illetve a felnőttként tett látogatásai miatt is nagyon szép emlékei vannak. Érezte, hogy a gyűjteménye ott jó helyen lesz, az önkormányzat pedig vevő volt az ötletre.

Tréfásan viszont azt is hangsúlyozta: reméli, a hivatalos formában már így is elég hosszú „Csongrádi Információs Központ Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum" névhez azért nem csapja majd hozzá a városháza az „és Népek Háza Babamúzeum" megnevezést.

A helyiségben valaha üzlet működött, az önkormányzat évek óta próbál neki hasznos funkciót találni. Most végre megtelt élettel. Ráadásul a környéken egyedülálló tárlatot sikerült benne nyitni – osztotta meg az örömét Bedő Tamás polgármester. Azt is elmondta: abban, hogy az üres falak között végül mi jött létre, az önkormányzatnál dolgozó Kunstár Judit ötleteinek komoly szerepe volt. Illés Péter múzeumigazgató nagyon örült az ajándékba kapott tárháznak, megígérte, hogy rajtuk nem fog múlni a sikere.– Kicsit valóban hiányoznak, de itt sokkal jobb helyen vannak, mint nálam – nézett körbe meghatottan Bánszegi Katalin. – A kedvencem az egyik első szerzeményem, a palóc népviseletbe öltözött kislány. Neki nevet is adtam, Klárikának hívom. A következő utazásaim során vásárolt babákat is Csongrádnak fogom ajándékozni.