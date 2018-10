Díjazták a legszebb kerteket

Idén is csatlakozott Csongrád az országos Magyarország legszebb konyhakertje című pályázathoz, aminek a célja, hogy mindenki megmutathassa, milyen szép zöldségeket, gyümölcsöket lehet termeszteni a ház körül.

A versenyt szervező Máté Attila elmondta, idén csaknem ötvenen mutatták meg a kertjüket. – Ez a verseny illik a város életébe, Csongrádon sokan foglalkoznak zöldség- vagy gyümölcstermesztéssel. Becsülendő, hogy ennyien művelnek még kertet. Egy ilyen pályázat során nem is a helyezés számít igazán, akár mindegyik nevező lehetett volna első díjas – mondta el a képviselő, aki kiemelte a Csongrádi Kertbarát Klub munkáját, a társaság évről évre remek kertekkel vesz részt a versenyen.



Négy kategóriában hirdettek eredményt, idén is sok szép és gondozott kerttel neveztek a gazdák, így nehéz volt választani közülük. Balkon kategóriában Herbert Jenőné nyert, zöldségeskertek között Forgó Albert és neje kertje lett a legszebb, Vargha Andrásnéé a gyümölcsösök között bizonyult a legjobbnak, vegyes kategóriában pedig Franczek József és neje kertje végzett az első helyen.



Máté Attila különdíjként minden évben felajánl egy választási malacot egy kerttulajdonosnak, ezt idén Sarusi Kis Mihály kapta.