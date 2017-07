Diófa tette tönkre Kállaiék nádtetejét - a város és a tulajdonos is egymásra mutogat

Károly azt mondja, tanultak az esetből: a kis meggyfákat ők maguk időben vissza fogják csonkolni. Fotó: Králik Emese

– Korábban a Kossuth utcában éltünk, ezt a házat 18 éve vettük, a diófa akkor is itt volt – mutatta KállaiKároly a csongrádi Móra Ferenc rakparti házát. Azért fordult lapunkhoz, hogy megoldást találjon a gondjára. – Ahogy nőtt a fa, egyre jobban rálógott a tetőre, kikezdte a nádat. Onnan, hogy elszakadt a vezérdrót, már menthetetlen volt a borítás. Az ágat azért nem vágtuk le, mert mi magunk nem is tudtuk volna, másrészt pedig az engedélyre vártunk.

A lányomék is itt laknak, de a felnőttek közül senki nem egészséges. Nekem cukorbetegség miatt amputálták a lábamat, a feleségem gyógyszereken él, a lányom egy autoimmun érbetegség miatt szinte fogni is alig tud, a vejem szintén cukorbeteg. Nem tudunk felmenni a tetőre, hogy megjavítsuk. Mivel a diófa közterületen van, és amiatt ment tönkre a tető, azt szeretném, ha az önkormányzat hozná helyre.A városellátó vezetője, Bodor János is megnézte a házat. Neki más a véleménye. Egyrészt az, hogy az ingatlan általában véve rossz állapotban van, másrészt a fa már akkor is ott állt, amikor Kállaiék odaköltöztek.A helyzet tehát nem egyik napról a másikra alakult ki. A megoldást még keresik a városházán.