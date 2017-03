Döntöttek a városatyák: új taxiállomás, szigorúbb közterületesek

– Úgy tudom, nincs is annyi pályázó, mint amennyi pénzt szántak országosan az elektromos töltőállomásokra, ennek ellenére nem sikerült fél év alatt feldolgozni a kérelmeket – mutatott rá egy, a várost is érintő ügyre Csongrád polgármestere, a független Bedő Tamás csütörtökön a bokrosi kihelyezett testületi ülésen. Az önkormányzat még tavaly döntött úgy, hogy él a lehetőséggel, szeretne egyet, a dolog ezek szerint még mindig parkolópályán van.



A napirendi pont, amikor szóba került a téma, nem erről, hanem a taxiállomások létesítéséről szólt, a meglévők mellett a Körös-toroknál is lesz egy. Arra hívta fel a figyelmet Fábián György (MSZP), hogy azt szeretné: mindegyiket csak csongrádi, és engedéllyel rendelkező fuvarozók használhassák. A drosztokat járművenként évi 12 ezer forintért vehetik majd igénybe.



Módosították azt a rendeletet a városatyák, amely arról szól: mi történjen, ha valaki a szokásoktól eltérően használja a közterületet. Ettől többek között azt várják, hogy egyszerűbb lesz az utcán akár éveken át tárolt autóroncsoktól megszabadulni. – Mindössze 4-5 ilyen járműről van szó, de valóban rontják a városképet – magyarázta Juhász László jegyző. Áprilistól Csongrádon is lehet arra számítani, hogy egy-egy járműre kerékbilincset raknak, vagy a tulajdonos költségére elszállítják.