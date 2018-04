Egyre bővül Csongrád helyi gyűjteménye: bekerültek a városi értéktárba a színjátszók is

A színjátszók rendszeresen szereznek kellemes órákat a nézőknek.

Fotó: A Csongrádi Színtársulat Facebook-oldala

A gyűjtemény, amelyet három éve hozott létre a város képviselő-testülete, folyamatosan bővül. A csongrádi kadarkától a fahídon és a Körös-torokon át az üvegbetonig eddig is számos olyan eleme volt, amelyre büszkék a helyiek. A grémiumot jelenleg Martini János vezeti, a tagjai Georgiades Ildikó és Murányi László.A Csongrádi Színtársulat évek óta színesíti a város kulturális életét. A vezetőjük Ferentzi Katalin. Zenés darabot és drámát is ugyanolyan sikerrel játszanak. Egy helyi vonatkozású, 1956-os esetet is feldolgoztak (2016. október 27.: Jóska ütlegelését József is végignézte). Legközelebb a Sose halunk meg című musicalben láthatjuk őket április 26-án a művelődési központban.A döntéssel egy időben a bizottság azt is megszavazta, hogy a csongrádi református templom is felkerüljön a büszkeséglistára. Arról, hogy a továbbiakban még mi legyen a helyi értéktárban, folyamatosan várják a javaslatokat például a www.csongradertektar.hu honlapon.