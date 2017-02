Életet menthet az újrahasznosítható hulladék Csongrádon

– Évek óta szelektíven gyűjtjük otthon a szemetet – magyarázta a csongrádi Brindza Jánosné. – A szerves hulladékot komposztáljuk, a többit fajta szerint különválogatjuk. Az üveget például összeszedjük egy nagy zsákba, és elvisszük a szelektív gyűjtőbe. Arról, hogy a városban valamilyen jó célra szeretnék most fordítani a környezettudatos gondolkodást, én is hallottam.



Életmentő üveg – ezzel a mondattal hirdet egy akciót az önkormányzat honlapja. Eszerint február 28-ától két héten át gyűjtőakciót tartanak a városban, amelynek bevételéből automata defibrillátort vásárolnak. Olyan helyekre is lehet majd használt üveget vinni, ahol most még nincs gyűjtőedény, például a városháza előtt is megtöltésre vár majd egy. Ennél többet azonban egyelőre nem tártak a csongrádiak elé. Nem véletlen, hogy a plakát ennyire szűkszavú, árulta el az egyik támogató, a Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. vezetője, Versegi László.



– Kifejezetten azt szeretnénk, hogy az emberek kíváncsiak legyenek, gondolkodni kezdjenek, hogy mi is lehet ez. A lényeg, hogy két hét alatt 100 tonna üveget szeretnénk begyűjteni. Ha Csongrádon beválik, akár országos program is lehet belőle – mondta.