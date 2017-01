Életre keltik a csongrádi bányatavakat

A képviselőt a decemberi ülés egyik napirendi pontjában szereplő megjegyzés – „tóparti bányatavak mellett halfeldolgozás lehetősége" – kapcsán kérdeztük.A közel 14 hektáros alsóvárosi területet, a rajta lévő három tóval együtt még az előző ciklusban adta el a város, információink szerint 3 millió forintért. A körzet képviselőjétől kérdeztük, miről van szó pontosan.– Egy vállalkozás szeretné hasznosítani a vízfelületeket, a város örömmel nyújt hozzá segítséget – részletezte Murányi László . – Először édesvízi kagylók segítségével megtisztítják a vizet. Ez, ahogy én tudom, akár évekig is tarthat. Ezután halakat telepítenének a tavakba, majd feldolgozóüzemet létesítenének. Mindez hosszú folyamat, megfelelő pályázatokra is szüksége lesz az érintett vállalkozásnak. Ennek első lépése volt, hogy átminősítsük a területet. Meglátásom szerint a projekt környezetvédelmi szempontból sem elhanyagolható – foglalt állást.A módosított területrendezési terv egyebek mellett szabad utat ad annak is, hogy szociális otthon legyen a Justh Gyula utcai régi rendőrségi épületből, sportcsarnok épülhessen a kertészeti telep helyén, és garázssor nőhessen ki a földből az Akácfa utcai üres teleksoron.