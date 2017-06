Elkelt a bökényi ˝papucsos˝ étterem

Megvásárolja a csongrádi önkormányzat az egykori Bökény étterem épületét, a 350 négyzetméteres ingatlanért 14 millió forintot ad. Erről tegnap képviselő-testületi ülésen döntöttek. Az adásvétel annak a Zöld város projektnek a része, amelyről már többször írtunk: Bökény városrész 500 millió forint pályázati pénzből szépül, modernizálódik.



A helyben csak „papucsosként" emlegetett étterem – állítólag azért ragadt rá a név, mert a környező panelházakhoz olyan közel van, hogy papucsban és köntösben is le lehetett oda ugrani – valószínűleg közösségi térként üzemel majd. – Ha több tízmilliót is kell rákölteni, akkor is jelentős vagyonnal gyarapodik a város – emelte ki Bedő Tamás polgármester.



Az év utolsó testületi ülése december 21-én lesz, de reggel. Sokat vitáztak azon a képviselők, hogy maradjon ez a dátum, vagy hozzák egy héttel korábbra a tanácskozást. Végül azok az érvek győztek, hogy a későbbi időpont éppen azért jó, mert közel van a karácsonyhoz. A gyerekek ünnepi műsora, Az év családja díj átadása mind hozzájárul a hangulathoz.



Három pályázó közül a városatyák Tóthné Fodor Zsuzsannát tartották a legalkalmasabbnak az óvodák vezetésére. Ő váltja augusztus 1-jétől Berkes Péternét. A megbízás öt évre szól. A polgármester azt kérte mindhárom pályázótól: most, hogy véget ért a versengés időszaka, dolgozzanak közösen a gyerekekért.