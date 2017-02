Elszakította egymástól a jég a két partot: 60 kilométert kerülnek a tanyatulajdonosok Csongrádnál

– A másik oldalon van egy 2 hektáros földem meg egy kis tanyám – mutatott Csongrádon a Tisza túlpartjára Kozma Ferenc . – Légvonalban nagyon közel van, de most, hogy nem jár a komp, oda és vissza is 56 kilométert autózom. Teljesen mindegy, melyik irányban indulok el, nem úszom meg rövidebb kanyarral. Márpedig át kell járni, van még eladásra szánt hagyma, azt valahogy el kell hozni Csongrádra.A Tisza csongrádi szakaszán nincs állandó híd, ilyenkor télen sokkal nehezebb a közlekedés az ott élőknek. A fahidat az előírásoknak megfelelően december 15-én szétszedték, de a jég miatt jelenleg nem lehet átkelni komppal. A táblák lassan áramlanak lefelé a folyó északi szakaszáról, hatalmas erővel feszülnek a partnak és az úszóműveknek. Murányi László önkormányzati képviselővel találkoztunk a komp lejárójánál, arra volt kíváncsi: meglátja-e valahol a stégjét, amelyet, miután a jég elszakította a drótkötelet, az ár magával ragadott. A gát tetején beszélgető férfiak a bokros felé intettek, azt mondták, arrafelé hármat is lerakott a sodrás. Szerintük az elmúlt évszázadokban Csongrádon mindig ilyen volt a téli élet, csak a mai kor embere csodálkozik rá.– A régi öregek vagy vettek egy házat bent a városban, és a hideg hónapokra bejöttek, vagy a másik irányba, Csépa felé jártak bevásárolni, ami valamivel több mint tíz kilométer – magyarázták.A Belügyminisztérium vízügyi honlapján az olvasható, hogy északabbra már tetőzött a Tisza, a jelenség fokozatosan halad lefelé, a jég hatására hosszabb-rövidebb időre kisebb-nagyobb mértékben emelkedhet a vízszint. A csongrádi kompot üzemeltető cég a Facebookon is felhívta a közlekedők figyelmét arra, hogy indulás előtt érdeklődjenek a 63/483-856-os vagy a 20/262-5370-es telefonszámon.